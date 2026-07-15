EE. UU. lanzó una ola de ataques contra Irán: se teme el regreso de una guerra a gran escala

Esta captura de pantalla, tomada de un video facilitado por el Mando Central de Estados Unidos, muestra lo que el Ejército estadounidense describe como un ataque en Irán. Foto: AFP - AFP PHOTO / US CENTRAL COMMAND PUBLIC AFFAIRS

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El Ejército estadounidense anunció una nueva ola de ataques contra Irán, indicó el Mando Central de Estados Unidos. El objetivo, de acuerdo con la entidad, fue “debilitar aún más” la capacidad de Teherán de atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz.

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En otro comunicado, publicado también en la red social X, se lee que las fuerzas estadounidenses perpetraron “una ronda matutina de ataques” contra Irán. En esa ofensiva, que duró 90 minutos, se lanzaron municiones de precisión contra los sistemas de defensa costera y las instalaciones de almacenamiento y lanzamiento de misiles de crucero en la isla de Tunb. “Estos ataques debilitaron aún más la capacidad de Irán para atacar buques mercantes”.

Por su parte, el Ejército iraní prometió una “respuesta contundente” tras el reporte de siete militares muertos en una ofensiva estadounidense contra una base militar iraní. La agencia de noticias Tasnim informó que varios uniformados también resultaron heridos en el incidente ocurrido en la base de Bampur, en el sureste del país.

El martes, el presidente Donald Trump declaró en Fox News que las fuerzas estadounidenses atacarían a Irán “con mucha fuerza” hasta que Teherán aceptara regresar a la mesa de negociaciones, y que podrían atacar infraestructura civil, incluyendo centrales eléctricas y puentes, lo que constituiría un posible crimen de guerra, según el derecho internacional. Asimismo, se negó a descartar una invasión terrestre.

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La ola de ataques perpetrada por los estadounidenses ocurrió después de que Washington reanudara su bloqueo a los puertos iraníes, días después de que el jefe de la Casa Blanca dijera que la tregua con Irán había terminado. También se perpetró luego de que Irán atacara instalaciones militares estadounidenses en la región.

En medio de esto, Baréin, Kuwait y Jordania fueron blanco de ataques iraníes durante la noche y por la mañana, además de que los Guardianes de la Revolución afirmaron haber atacado instalaciones de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin y el centro logístico de Mina Abdulá, utilizado por el Ejército del país norteamericano.

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