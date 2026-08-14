Mangione aceptó que acosó y le disparó a Brian Thompson, ejecutivo asesinado en Nueva York

Los fiscales pidieron cadena perpetua para Luigi Mangione. Foto: EFE - Barry Williams / POOL

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Luigi Mangione aceptó este viernes ante el tribunal de Manhattan que disparó mortalmente contra Brian Thompson a las afueras de un hotel en Nueva York. Frente al crimen ocurrido en 2024, el joven se declaró culpable de dos cargos federales de acoso.

“Le disparé al señor Thompson en Manhattan”, declaró Mangione ante un juzgado. “Comprendí que mis acciones le causarían temor a la muerte o a sufrir lesiones corporales. Sabía que lo que hacía era ilegal”. De cara a la sentencia que se espera en diciembre, los fiscales pidieron cadena perpetua.

Con lo dicho por Mangione, de 28 años, se está resolviendo uno de los dos casos en su contra relacionados con el asesinato de Thompson. Con base en ello, sus abogados podrían solicitar que se desestime el caso estatal —en el que se declaró inocente de asesinato y cuyo juicio está programado para el próximo mes— por el principio de non bis in idem (doble enjuiciamiento).

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