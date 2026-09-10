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Marco Rubio pone a prueba la distancia de De la Espriella con Caracas

La expansión del ELN en Venezuela plantea un dilema para De la Espriella: mantener su distancia frente al gobierno de Delcy Rodríguez o abrir canales de cooperación para enfrentar una amenaza que ya supera la frontera.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
09 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
Abelardo de la Espriella y Marco Rubio.
El presidente Abelardo de la Espriella en su encuentro con el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio en Barranquilla.
Foto: Joel_Gonzalez

Abelardo de la Espriella comenzó su mandato asegurando que no tendría contacto directo con el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, y que cualquier decisión sobre la relación bilateral sería mediada por Estados Unidos. Sin embargo, esa postura podría verse tensionada por una realidad que trasciende las diferencias políticas, ya que, según EE. UU., Colombia y Venezuela comparten problemas de seguridad que requerirían algún nivel de cooperación entre ambos gobiernos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco…

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos. lauraaahenao lhenao@elespectador.com
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