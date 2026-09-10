Marco Rubio pone a prueba la distancia de De la Espriella con Caracas

Abelardo de la Espriella comenzó su mandato asegurando que no tendría contacto directo con el gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, y que cualquier decisión sobre la relación bilateral sería mediada por Estados Unidos. Sin embargo, esa postura podría verse tensionada por una realidad que trasciende las diferencias políticas, ya que, según EE. UU., Colombia y Venezuela comparten problemas de seguridad que requerirían algún nivel de cooperación entre ambos gobiernos.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó Barranquilla para reunirse con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. Durante el encuentro, el funcionario estadounidense destacó la importancia de que los dos gobiernos vecinos coordinen esfuerzos para enfrentar la inseguridad y el narcotráfico, especialmente ante la presencia de grupos armados colombianos que operan desde territorio venezolano.

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Rubio advirtió que Estados Unidos considera insostenible que grupos narcotraficantes, criminales y terroristas operen desde Venezuela para amenazar a Colombia. Consultado sobre una posible acción contra el ELN en la frontera, el secretario de Estado aseguró que este escenario “tiene que discutirse” y señaló que estas organizaciones han operado con impunidad durante años.



Según Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es actualmente la estructura armada con mayor presencia e influencia en territorio venezolano. A diferencia de su operación tradicional desde Colombia, el grupo ha desarrollado un componente venezolano que, de acuerdo con el investigador, ha ganado legitimidad en algunas zonas apartadas al asumir funciones de justicia y gobernabilidad. Su presencia también estaría vinculada al control de economías ilegales, especialmente la minería de oro y la explotación de minerales estratégicos.



Rodríguez señala que la relación del ELN con sectores del poder venezolano es compleja y que su experiencia en extorsión y acuerdos con empresas petroleras podría favorecer su permanencia en Venezuela, donde la industria petrolera es una importante fuente de recursos.

Rubio afirmó que Colombia y Venezuela deberán cooperar para enfrentar la amenaza de los grupos criminales que operan desde territorio venezolano, un diálogo que, dijo, podría continuar con un eventual gobierno democrático en Venezuela.



Por su parte, Ligia Bolívar, coordinadora general de la plataforma AlertaVenezuela, afirma que los grupos armados colombianos han extendido su presencia mucho más allá de la frontera y operan en distintas zonas del país, incluso en el Delta del Orinoco. Por eso, advierte, no se trata únicamente de un problema fronterizo.



A esto se suma el debilitamiento de la estructura diplomática entre Colombia y Venezuela. Pedro Gómez, quien durante años fue plenipotenciario y negociador para temas fronterizos con Venezuela, particularmente de delimitación terrestre y marítima, falleció. Desde entonces, según Rodríguez, Colombia no cuenta con una persona con suficiente poder político e interés para manejar la relación con Venezuela al nivel que llegó a tener Gómez. “Además, la estructura diplomática se ha desmontado”, afirmó Rodríguez.



El funcionario con mayor experiencia en la Cancillería se retiró y sus reemplazos, más jóvenes, aún no conocen bien la dinámica venezolana ni tienen claridad sobre los temas prioritarios de la agenda bilateral, por lo que varios asuntos han quedado desatendidos. “Por ejemplo, la seguridad sigue siendo un asunto pendiente y complejo en la relación bilateral, debido a la desconfianza entre los cuerpos de seguridad de Colombia y Venezuela y a la presencia del ELN en territorio venezolano”, afirmó el experto.



El papel de Estados Unidos como mediador genera preocupaciones, especialmente por la clasificación de organizaciones delictivas como terroristas, una medida que expertos advierten puede facilitar abusos.Combatir estos grupos exige evitar que la etiqueta de “terrorista” se convierta en un cheque en blanco para justificar abusos y violaciones de derechos humanos.



Si Colombia busca coordinar acciones contra grupos como el ELN, cuya presencia se extiende por distintas zonas de Venezuela, será cada vez más difícil abordar el problema sin algún nivel de interlocución con Caracas. La seguridad podría convertirse así en una puerta para restablecer canales directos entre ambos gobiernos, incluso en medio de las diferencias políticas. Esto, sin embargo, no implicaría necesariamente reconocer políticamente a Delcy Rodríguez, pero sí obligaría a De la Espriella a encontrar una fórmula para cooperar en seguridad, migración y frontera sin abandonar su posición frente al Gobierno venezolano. A esto se suma la presión de Estados Unidos: si Washington busca involucrar a Colombia en una estrategia contra los grupos armados que operan desde Venezuela, Bogotá tendrá que definir hasta dónde acompañará a EE. UU. y en qué asuntos necesitará hablar directamente con Caracas.

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