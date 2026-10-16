 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

María Corina Machado, en entrevista, califica de corrupto al nuevo socio petrolero de Trump

María Corina Machado dijo que volvería del exilio antes de lo que se piensa y aseguró en entrevista con el Times que si asumiera el poder, Alejandro Betancourt no sería un socio comercial viable.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Julie Turkewitz | The New York Times
Mientras expresaba frustración por estar atrapada en el extranjero, María Corina Machado prometió regresar a Venezuela y movilizar a sus simpatizantes para unas futuras elecciones. Nathalia Angarita para The New York Times
Mientras expresaba frustración por estar atrapada en el extranjero, María Corina Machado prometió regresar a Venezuela y movilizar a sus simpatizantes para unas futuras elecciones. / Nathalia Angarita para The New York Times
Foto: Nathalia Angarita para The New York Times

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

La líder opositora venezolana en el exilio, María Corina Machado, dijo en una extensa entrevista esta semana que el nuevo socio petrolero de Washington en Venezuela, Alejandro Betancourt, era responsable de una “corrupción obscena” y no lo consideraría un socio comercial viable si ella asumiera el poder.

Fue la primera vez que Machado opinó de manera pública sobre Betancourt, quien hace poco concretó un lucrativo acuerdo con el gobierno de Donald Trump para controlar alrededor de una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela.

El…

Por Julie Turkewitz | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

El mundo hoy

Estados Unidos

Latinoamérica

María Corina Machado

Noticias el mundo

Noticias hoy

Panamá

PremiumEE

Últimas Noticias

últimas noticias en el mundo

Venezuela
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido