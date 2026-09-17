"Señor presidente, algunos de sus esfuerzos de aplicación de las leyes de inmigración han ido demasiado lejos", dijo la congresista Salazar, que aspira a la reelección, en un video de campaña difundido semanas antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

María Elvira Salazar, congresista republicana de origen hispano por el estado de Florida, atacó este jueves la política de deportación masiva del presidente Donald Trump, que a su juicio ha llevado a los latinos a sentirse "traicionados".

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María Elvira Salazar, en campaña, se va lanza en ristre contra Trump por deportaciones

Salazar, cuyo distrito en el área de Miami es abrumadoramente hispano, dijo que la mitad de los aproximadamente 50.000 inmigrantes ilegales detenidos en julio no tenía antecedentes penales y exhortó a Trump a que tuviera "cuidado" ante los consejos que estaba recibiendo sobre inmigración.

"Los mismos hispanos que lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 hoy se sienten traicionados", dijo.

"No estoy hablando de darles amnistía. Estoy hablando de darles una vida digna en esta tierra prometida", añadió esta ex periodista estadounidense de televisión, de ascendencia cubana.

Esta reprimenda inusualmente directa por parte de una republicana se produce en medio de sondeos adversos para el partido, que podría perder el control de la Cámara de Representantes e incluso del Senado en las elecciones del 3 de noviembre.

Los hispanos votan mayoritariamente a demócratas en las elecciones, pero Trump obtuvo un apoyo récord de esta minoría en las últimas presidenciales.

Trump respaldó a Salazar a principios de este año, aunque la congresista defiende desde hace tiempo un estatus legal para algunos inmigrantes indocumentados, hispanos así como haitianos, que están pendientes de expulsión tras serles denegado el estatuto de protección temporal.

Salazar alza también la voz a menudo por Venezuela y en especial por la líder opositora María Corina Machado.

La congresista aseguró esta semana en una audiencia en el Congreso que exigió al secretario de Estado, Marco Rubio, que revele los contratos que el gobierno de Trump asegura haber firmado para controlar parte de la extracción petrolera en Venezuela, mediante una empresa privada del ramo.

Salazar votó sin embargo en contra de una solicitud demócrata para exigir la entrega oficial de esos documentos.

Trump hizo campaña prometiendo llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos y ha incrementado drásticamente los arrestos desde su regreso al cargo.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

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