Tanto la carta del Ministerio de las TIC como la de Salazar llegan como respuesta al mensaje de Petro en X, en…

Después de que el Ministerio de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) enviara una carta a Elon Musk, accionista mayoritario de X (antes Twitter), solicitando el cierre de la cuenta del expresidente Gustavo Petro en la plataforma, la representante republicana María Elvira Salazar hizo lo propio, en su calidad de presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

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María Elvira Salazar se suma al gobierno y pide a Musk cerrar cuenta de Petro en X

Tanto la carta del Ministerio de las TIC como la de Salazar llegan como respuesta al mensaje de Petro en X, en el que incitó al pueblo colombiano a exigir la renuncia de Abelardo. Esto, para la cartera, es inadmisible, pues, según señaló, "esa red social no se puede convertir en la principal herramienta de difusión de un plan antidemocrático y desestabilizador, amenazando y atacando las instituciones del Estado colombiano".

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Gustavo Petro ya no es presidente de Colombia, pero utiliza X para llamar a tomar las calles y derrocar a un gobierno elegido democráticamente.



Como presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, he enviado una carta a @elonmusk solicitando que elimine la cuenta de Petro… https://t.co/UBs7vZQCd5 — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) November 23, 2026

Ahora, en su carta, Salazar se suma a este llamado, alegando que Petro "está publicando llamados explícitos al derrocamiento del Gobierno colombiano por medios violentos", lo cual "es reprobable y viola claramente las normas de X relativas a la integridad cívica".

Para la congresista republicana, Petro está incitando a "matones" a salir a las calles y derrocar "violentamente" al presidente De la Espriella, como se lee en su misiva, publicada este lunes en su cuenta de X.

Salazar cita parte del reglamento de la plataforma, según el cual ninguna cuenta puede "manipular o interferir en elecciones u otros procesos cívicos", algo que, argumenta, Petro hace con sus declaraciones.

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