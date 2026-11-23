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Después de que el Ministerio de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) enviara una carta a Elon Musk, accionista mayoritario de X (antes Twitter), solicitando el cierre de la cuenta del expresidente Gustavo Petro en la plataforma, la representante republicana María Elvira Salazar hizo lo propio, en su calidad de presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Tanto la carta del Ministerio de las TIC como la de Salazar llegan como respuesta al mensaje de Petro en X, en el que incitó al pueblo colombiano a exigir la renuncia de Abelardo. Esto, para la cartera, es inadmisible, pues, según señaló, "esa red social no se puede convertir en la principal herramienta de difusión de un plan antidemocrático y desestabilizador, amenazando y atacando las instituciones del Estado colombiano".
Ahora, en su carta, Salazar se suma a este llamado, alegando que Petro "está publicando llamados explícitos al derrocamiento del Gobierno colombiano por medios violentos", lo cual "es reprobable y viola claramente las normas de X relativas a la integridad cívica".
Para la congresista republicana, Petro está incitando a "matones" a salir a las calles y derrocar "violentamente" al presidente De la Espriella, como se lee en su misiva, publicada este lunes en su cuenta de X.
Salazar cita parte del reglamento de la plataforma, según el cual ninguna cuenta puede "manipular o interferir en elecciones u otros procesos cívicos", algo que, argumenta, Petro hace con sus declaraciones.
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osvito(10170)•Hace 10 segundosQué tiene que ver esa señora con Colombia, deje de ser metida, ya lo hizo y Colombia se acerca a una desgracia
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alfonso(9763)•Hace 9 minutosLa extrema derecha se junta, solidaridad de cuerpo los une y el pueblo mirando para otro lado en lugar de unirse en una huelga general indefinida hasta que el pistolero de la espriella entienda que no es un dictador ni se le dio un cheque en blanco para destruir la democracia. Nuestro sistema democrático está por encima del presidente fantoche y sociópata. La sociedad tiene el derecho universal de no dejarse intimidar por un pistolero
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Edgar(22146)•Hace 39 minutosEsta babosa alimana debe preocuparse por la política de la Florida; no se debe entrometer en la política colombiana. Debería preocuparse por la debacle de su partido en las elecciones de midterm en USA y no estar metiendo la nariz en lo que no le importa. Tiene más cerebro una cucaracha después de un martillazo en la cabeza que esta avergonzante cínica.
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Manuel(8t5ff)•Hace 51 minutosesta señora queria sacar a todos los immigrantes latinos de la florida, después cuando se dio cuenta de que iba a perder, cambio de tono y dijo que los immigrantes ilegales erant todos honestos y que cruzaron la frontera por amor a EEUU y no por motivos económicos.
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Eduardo Sáenz Rovner(7668)•Hace 39 minutosNo invente.
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