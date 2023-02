Mark Zuckerberg anuncia suscripción para tener cuentas verificadas

Peatones se detienen frente a las oficinas de Meta, en Menlo Park, California. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

Mark Zuckerberg anunció este domingo “Meta Verified”, una suscripción mensual en la que los usuarios de Instagram y Facebook podrán obtener la verificación de su cuenta con una insignia azul, entre otros beneficios.

Meta, propietario de Facebook e Instagram, lanzará el servicio de US$11,99 mensuales que permitirá a los usuarios verificar sus cuentas para tener mayor “seguridad” y protegerse contra la “suplantación de identidad”.

“Meta Verified”, que se implementará primero en Australia y Nueva Zelanda esta semana “y pronto en más países”, permitirá a los usuarios “autenticar su cuenta” y dará beneficios como “acceso directo a la atención al cliente”, dijo Zuckerberg.

“Esta nueva función trata de aumentar la autenticidad y la seguridad en todos nuestros servicios”, explicó en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook.

No habrá cambios en las cuentas de Facebook e Instagram que ya están verificadas, dijo la compañía, y agregó que solo los usuarios mayores de 18 años podrán suscribirse. El servicio aún no está disponible para las empresas. Ni Meta ni Zuckerberg indicaron si los usuarios que ya están verificados perderán sus insignias azules si no pagan esta mensualidad. Esta medida se parece al plan de “Twitter Blue” que Elon Musk está implantando en su red social.

En este caso, los suscriptores de “Twitter Blue”, además cuentan con un botón de editar -algo de las redes sociales de Meta ofrecen desde hace tiempo de manera gratuita- y más caracteres en sus tuits. Desde que Twitter implantó este nuevo sistema, se han visto diversos problemas de suplantación de cuentas, tanto de personajes públicos que están vivos como de aquellos que ya han fallecido. Los intentos iniciales de Musk de lanzar un servicio similar en Twitter el año pasado fracasaron, con una serie de cuentas falsas que arrojaron dudas sobre el futuro del sitio.

La crisis tecnológica

El anuncio de Meta se produce en momentos en que el gigante de las redes sociales enfrenta dificultades financieras desde el año pasado: en noviembre anunció el despido de 11.000 empleados (el 13% de su personal), la mayor reducción de trabajadores en la historia de la compañía.

Esta reducción de la nómina de Meta es parte de una ola de despidos anunciados por los gigantes tecnológicos de Silicon Valley en los últimos meses.

Meta también está bajo presión por hacer una gran apuesta en el metaverso, el mundo de la realidad virtual que Zuckerberg cree que representa el futuro online.

El año pasado, los inversionistas penalizaron a Meta, haciendo que el precio de las acciones de la compañía cayera en dos tercios en 12 meses, pero las acciones recuperaron parte del terreno perdido en 2023.

Zuckerberg se ha mantenido optimista sobre el futuro de Meta. A principios de este mes, la compañía registró su primera caída anual de ventas desde que salió a bolsa en 2012, pero la pérdida fue menos brutal de lo esperado.

La compañía también anunció recientemente que la cantidad de usuarios diarios en Facebook alcanzó los 2.000 millones por primera vez.

