Marta Lucía Ramírez exige un juicio justo contra colombianos detenidos en Haití

La situación de los colombianos detenidos en Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moise, preocupa cada vez más al gobierno colombianos. Este jueves la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, se pronunció sobre el hecho y aseguró: El viceministro de Relaciones Exteriores regresó anoche de Haití. Los colombianos están en buen estado de salud, nos preocupa sin embargo que es un proceso que en este momento no se ha iniciado, todavía no hay juez que tenga esa investigación, no hay una defensa jurídica. Por esa razón he insistido mucho tanto el embajador haitiano en Colombia como ante las autoridades, en que necesitamos cuanto antes contar con un abogado”.

Además, dijo que cada uno debía ser juzgado y tratado en el grado justo de participación en el magnicidio. “Es muy difícil porque este es un crimen que todos rechazamos y que no ha debido suceder, es lamentable que haya colombianos involucrados. Pero también hay que investigar cuál es el grado de responsabilidad de cada uno de ellos, si todos estaban enterados desde el comienzo, si se enteraron hasta el final. Un proceso jurídico debe tener todas las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa”.

“Lo que hicimos con el viceministro fue enviarles algunos elementos de aseo que les hacían falta, también algunos libros y biblias que pidieron, pues quieren aprovechar el tiempo y estudiar. Lo que sí nos tiene preocupados es que cualquier detenido en el mundo tiene que tener el derecho a la defensa. Estamos viendo la posibilidad de conseguir algun abogado internacional o colombiano que conozca la legislación haitiana y que al menos pueda tener el apoyo de un abogado haitiano si es que no conseguimos ninguno en disposición de defenderlos”, agregó Ramírez.

Uno de los puntos que más le preocupan al gobierno de Iván Duque es la debilidad institucional de Haití, por lo que se mostraron favorables a que un organismo internacional se encargue de la investigación y el proceso. “Las autoridades haitianas han demostrado mucha preocupación porque la debilidad insticucional de Haití es muy grande. El propio embajador haitiano dice que hay un estado bicéfalo. Hay mucha incertidumbre, si hubiera algún organismo internacional que llevara ese proceso con toda la transparencia, la objetividad y las garantías del debido proceso, por supuesto que lo apoyaríamos”, afirmó Ramírez.