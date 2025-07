Lo que sabemos del atropello masivo en club de Los Ángeles

El vehículo dejo más de 30 heridos; siete en estado crítico. Foto: AFP - ROBYN BECK

Al menos 30 personas resultaron heridas cuando un vehículo embistió a una multitud que hacía fila frente al club nocturno The Vermont Hollywood, en East Hollywood, Los Ángeles, alrededor de las 2:00 a. m. del sábado, informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD). Siete de las víctimas están en estado crítico, seis permanecen graves y 10 se encuentran estables. Otras siete personas fueron atendidas en el lugar y rechazaron el traslado a hospitales. Entre los heridos hay 18 mujeres y 12 hombres de entre 25 y 30 años, precisó Lillian Carranza, comandante del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

🔑Las claves para entender lo sucedido

El conductor, Fernando Ramírez, fue retirado de The Vermont Hollywood por comportamiento disruptivo momentos antes del incidente.

Tras subir a la acera, Ramírez embistió a una multitud que esperaba para entrar al club, dejando al menos 30 heridos, siete de ellos en estado crítico.

El vehículo atravesó la zona del valet parking y un puesto de tacos antes de detenerse; transeúntes lo sacaron del auto y lo golpearon.

Durante el altercado, un hombre desde el otro lado de la calle disparó contra Ramírez, quien fue trasladado al hospital y quedó bajo custodia policial.

La policía busca al tirador, considerado armado y peligroso, mientras evalúa cargos contra Ramírez por intento de asesinato y agresión con arma mortal.

📌 Contexto del accidente

El conductor había sido expulsado del local

El capitán Ben Fernandes del LAPD dijo a Los Angeles Times que el conductor, identificado como Fernando Ramírez, de 29 años, fue retirado del club por comportamiento disruptivo momentos antes del ataque. “Según la revisión del video, subió a la acera más abajo y, al golpear a los transeúntes, fue un acto intencional”, explicó.

Ataque repentino y disparos en plena calle

Ramírez condujo por la zona de valet parking, cruzó la acera y arrolló a quienes aguardaban para ingresar. Cuando el vehículo se detuvo, fue sacado por personal de seguridad y golpeado por transeúntes antes de que alguien desde el otro lado de la calle le disparara por la espalda, relató Jeff Lee, oficial de información pública del LAPD.

El conductor fue trasladado al hospital con una herida de bala y permanece bajo custodia. La policía evalúa cargos por intento de asesinato y agresión con arma mortal. Según CNN, las autoridades creen que conducía en estado de ebriedad.

El individuo que abrió fuego huyó de la escena. Vestía una camiseta azul y portaba un revólver plateado, informó el LAPD. “Lo consideramos armado y peligroso en este momento”, advirtió Lee.

Rescate y conmoción en East Hollywood

“Fue una escena muy caótica”, describió el capitán Adam VanGerpen, del LAFD. Más de 120 bomberos participaron en la atención de las víctimas, quienes presentaban huesos rotos, lesiones de tejidos blandos y, en un caso, también una herida de bala.

El club Vermont Hollywood publicó un comunicado en redes: “Estamos profundamente entristecidos por el trágico incidente ocurrido la madrugada del sábado frente a nuestro local. Nuestros pensamientos y oraciones más sinceras acompañan a las víctimas y sus familias en estos momentos difíciles”.

🔍 Investigación en marcha

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó lo ocurrido como “una tragedia desgarradora” y agradeció la respuesta inmediata de los equipos de emergencia. La investigación continúa mientras la comunidad de East Hollywood trata de asimilar el impacto de una noche marcada por el horror y la solidaridad espontánea de quienes ayudaron a los heridos.

