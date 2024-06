Más de 600 familias colombianas buscan justicia por sus allegados en México: informe

Foto de referencia. En 10 años se han registrado 226 casos de colombianos desaparecidos y 432 asesinatos de connacionales en México. Foto: EFE - Mario Guzmán

En los últimos 10 años, el Ministerio de Exteriores de Colombia ha registrado 226 casos de connacionales desaparecidos en México, además de 432 asesinatos de personas colombianas en ese país. Esto da un total de 658 familias que buscan justicia y reparación, según un reporte publicado por el medio Cuestione.

Algunas familias, como la de los colombianos José Antonio Parada y Ximena Quijano, ya han obtenido un parte de reparación por la muerte o desaparición de sus seres queridos gracias a las investigaciones. En abril de 2022, la Fiscalía de Puebla informó que tres personas fueron halladas responsables de su asesinato y fueron condenadas a 50 años de prisión por homicidio calificado y a 18 por el robo del vehículo en el que se transportaban.

“El dolor sigue vivo, con nosotros, pero siendo más terrenal, 68 años de cárcel quiere decir que estos individuos no volverán a ver cantar un pajarito”, dijo uno de los familiares de los colombianos asesinados, según una emisora local.

Pero para la gran mayoría de las familias de las víctimas, las investigaciones no han arrojado resultados positivos. Es el caso, Ania Margoth Acosta Rengifo, quien fue víctima de feminicidio en México. El cuerpo de la actriz, desaparecida desde junio de 2023, fue encontrado junto a otros 11 cadáveres en avanzado estado de descomposición en el municipio de Tarímbaro, estado de Michoacán.

Su familia vivió desde el departamento del Chocó la angustia de no tener información por casi diez meses. La angustia empezó desde el 16 de junio de 2023, cuando la actriz, que salió en producciones como El Comandante y Las Detectives y el Víctor, dejó de compartir contenido en sus redes sociales y cortó toda comunicación con sus allegados.

Según una reconstrucción del caso hecha por Cuestione, la colombiana se fue de Colombia a México para empezar de nuevo y tener mayores opciones en su carrera. Ese junio negro en el que desapareció se encontraba en Michoacán por trabajo.

El 28 de junio, casi dos semanas después de su último mensaje en redes, su fotografía apareció en una ficha de alerta de desaparecidos. Seis días antes, el 22 de junio, habría sido secuestrada. Era, según los reportes la organización IDHEAS, acosada por un mafioso que la habría presionado para tener relaciones con él.

Un día antes del secuestro, Ania había sido invitada a un asado, en donde habría tenido un altercado con el anfitrión: el narcotraficante que la acosaba y del que no se conoce la identidad. Durante la reunión, la colombiana le escribió a una expareja para advertirle que no le iban a pagar el dinero que le debían por una producción y que se temía lo peor. Luego de abandonar el asado, se dirigió a su hotel, hizo su maleta y llamó a un taxi. A la 1:00 del 22 de junio, Ania envió su último mensaje a su hijo: “Te amo, bendiciones”. Su familia no supo nada más de ella.

“Hablamos con el consulado de Colombia en México y le preguntamos si ellos nos podrían ayudar en recoger las cosas de Ania, en guardarlas”, cuenta el abogado de la familia. La respuesta que les dieron las instituciones fue que “nosotros no somos bodega de nadie”, la cual fue calificada como indolente por parte de la hermana de Ania, Della.

Della, junto con su madre, Elaine, viajaron hasta México para reconocer el cuerpo de Ania. La sepultaron en un panteón municipal, por recomendación de las autoridades, ante las dificultades para repatriar el cuerpo. A pesar de que sus restos ya no están desaparecidos, los responsables de su muerte todavía son una incógnita no resuelta por las autoridades.

“Esta situación nos ha encerrado en dolor, en angustia, impotencia, ira, en ganas de obtener justicia”, le dijo Della a Cuestiona.

