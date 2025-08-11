Más de una decena de bebés fallecieron en un hospital de Guayaquil, Ecuador

Después del fallecimiento de los bebés, algunas fuentes afirman que solo en julio 18 neonatos murieron en Guayaquil por falta de insumos médicos. Foto: EFE/Aldeas Infantiles SOS - -

El domingo, la Fiscalía de Ecuador abrió una investigación por la muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil. Según el Ministerio de Salud, dos de estos casos podrían estar relacionados con la infección de una bacteria, mientras que las demás muertes se atribuyen a complicaciones médicas o prematurez.

Este hecho se suma a una denuncia previa del medio La Posta, el cual aseguraba que en julio fallecieron 18 neonatos en el mismo hospital, presuntamente por contaminación causada debido a la reutilización de insumos médicos. No obstante, la cartera rechazó esa versión y negó que se reaprovecharan materiales.

🔑Ecuador y bebés fallecidos (las claves del caso)

El ministro de Salud de Ecuador, Jimmy Martin, anunció la apertura de una investigación por la muerte de 12 neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil. Según el funcionario, dos de los fallecimientos estarían relacionados con una infección bacteriana.

Un medio local denunció que 18 neonatos murieron por una infección causada por cánulas nasales reutilizadas, mientras que el Ministerio de Salud negó tal afirmación.

El caso provocó la reacción de autoridades como el alcalde de Guayaquil y la Asamblea Nacional, que convocó a funcionarios para explicar lo sucedido y apoyar a las familias.

Acciones frente a la tragedia

“La vida de nuestros niños está por encima de todo y de todos […]. Quiero solidarizarme con las familias de quienes perdieron a sus recién nacidos y comprometerme a que esto, en la medida en que sea prevenible, no vuelva a ocurrir”, declaró el ministro de Salud del país, Jimmy Martin, por medio de la red social X.

En reacción a lo ocurrido, además de la investigación, el ministro afirmó que iba a pedir la renuncia del gerente del hospital. También solicitó atención psicológica para los padres de los bebés fallecidos.

Lo que se sabe de la muerte de los bebés en Ecuador

El medio La Posada denunció que 18 neonatos fallecieron en la unidad de cuidados intensivos del mismo centro médico en el mes de julio. La razón fue atribuida a una infección que se desarrolló porque el personal de salud utilizó cánulas nasales que debieron ser desechadas, pues las usaron pacientes enfermos, en los recién nacidos. Según la fuente, aquella acción se dio por falta de insumos médicos.

En consecuencia, los neonatos adquirieron la bacteria Klebsiella pneumoniae, que produce una enzima conocida como carbapenemasa tipo KPC, la cual destruye antibióticos de último recurso en el cuerpo. Sin ellos, muchas enfermedades o pequeñas heridas se convierten en sentencias de muerte.

El medio CNN explicó que, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, estas bacterias productoras de carbapenemasa “son un grupo emergente de bacilos gramnegativos altamente resistentes a los fármacos, que causan infecciones asociadas con una morbilidad y mortalidad significativas”.

El Ministerio de Salud de Ecuador explicó que los 18 neonatos no fallecieron por el mal uso de los recursos médicos. Agregó que hay 12 muertes registradas y, de esas, únicamente dos se atribuyen a una infección por la bacteria. Los demás casos ocurrieron “por causas multifactoriales” que surgen “de su estado clínico complicado por su nacimiento prematuro o muy prematuro”, declaró.

Reacciones ante el caso

El alcalde de Guayaquil condenó lo sucedido y dijo que “las cánulas nasales no cuestan más de US$ 4”. Agregó que la dirección de Acción Social de la Municipalidad estará con los familiares para “ayudar en todo lo que sea necesario”.

“Como alcalde de Guayaquil, como padre de familia, me siento conmovido por el fallecimiento de niños en un hospital estatal. Les ruego, señores médicos, informarnos cuántas cánulas faltan para comprarlas inmediatamente. Solucionamos sin problema. De corazón, esto es demasiado doloroso. No debe repetirse”, dijo el funcionario.

Por otra parte, la Comisión de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional convocó al ministro de Salud, al fiscal general, Wilson Toainga, al gerente del hospital, Hugo Hernández, y al director asistencial del mismo centro médico, Ariel Sarduy, para que el martes “expliquen a la ciudadanía las circunstancias de estos hechos”.

