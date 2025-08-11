Australia reconocerá a Palestina como Estado: así contestó Netanyahu

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, afirmó que "el gobierno israelí sigue desafiando el derecho internacional y negando ayuda, alimentos y agua a personas desesperadas, incluidos niños". Foto: AFP - MIKE BOWERS

Australia afirmó que “se han perdido demasiadas vidas inocentes” en la guerra en Gaza y aseguró que reconocerá a Palestina como Estado en el marco de la Asamblea General de la ONU, que se celebrará en septiembre.

Con esta decisión, el país deja de lado su postura de condicionar dicho reconocimiento a un acuerdo de paz con Israel. El anuncio estuvo acompañado de críticas por parte del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dirigidas no solo a Canberra, sino también a todos los Estados que han adoptado esta iniciativa.

El gobierno de Australia afirmó que la guerra en Gaza “ha ido demasiado lejos”, y por ende, reconocerá a Palestina como Estado.

Benjamín Netanyahu se encuentra en contra de la acción de Canberra, y aseguró que a pesar de la postura de la comunidad internacional, Israel seguirá con su misma posición.

La decisión que anunció el primer ministro de Australia se alinea con las acciones de Canadá, Reino Unido y Francia.

Australia reconocerá a Palestina como Estado

Anthony Albanese, el primer ministro de Australia, declaró que el país “reconocerá el derecho del pueblo palestino a tener su propio Estado, basándose en los compromisos que Australia ha recibido de la Autoridad Palestina”.

Aquellos compromisos incluyen: apartar a Hamás de cualquier rol de liderazgo en Gaza, desmilitarizar la Franja, convocar elecciones democráticas y reconocer el derecho de Israel a vivir en paz.

De igual manera, Albanese recalcó que “una solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Oriente Próximo y poner fin al conflicto, el sufrimiento y la hambruna en Gaza”.

El primer ministro aseguró que es mejor intentarlo, a pesar del riesgo, pues aquello “no es nada comparado con el peligro de dejar pasar ese momento”. Añadió que “el coste del statu quo aumenta cada día y podría medirse en vidas inocentes”.

La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, agregó que, previo al anuncio, Australia informó de la decisión al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y añadió que han transcurrido más de 77 años desde que la comunidad internacional se comprometió a establecer un Estado palestino. Wong recalcó que Canberra busca “romper con el ciclo de violencia”, al igual que la comunidad internacional.

Australia se opone a los argumentos de Netanyahu

“Los argumentos que me expuso eran muy similares a los que me dijo hace más de un año”, dijo Albanese después de tener una conversación “larga” y “civilizada” con Netanyahu.

El primer ministro de Australia aseveró: “Lo tengo muy claro, necesitamos una solución política, no militar. Lo he dicho públicamente y se lo he dicho directamente al primer ministro Netanyahu: la situación en Gaza ha superado los peores temores del mundo. Se han perdido demasiadas vidas inocentes.

El gobierno israelí sigue desafiando el derecho internacional y negando ayuda, alimentos y agua a personas desesperadas, incluidos niños. Debe permitirse que esta ayuda vital llegue a las personas que más la necesitan. Se trata de mucho más que trazar una línea en un mapa”.

La reacción de Netanyahu ante la iniciativa de Australia

El primer ministro aseguró que Canberra está “delirando” si pensaba que reconocer a Palestina como Estado sería un pilar para la paz. También condenó las acciones de la comunidad internacional y sostuvo que el hecho de que “los países europeos y Australia se metan en esa madriguera, así sin más, es realmente vergonzoso, pero no va a cambiar la postura de Israel”.

Mientras se avivan las tensiones, Canberra se sumará a los 140 países que ya reconocen a Palestina. Esta postura se une a la iniciativa de Francia, Reino Unido y Canadá, países que han manifestado, constantemente, su preocupación por la guerra en Gaza.

