¿Más poder para Trump? Esto debate la Corte sobre los límites del poder presidencial

El tribunal supremo estadounidense estuvo a punto de facilitar al presidente, Donald Trump, una función que normalmente no es otorgada a los presidentes: despedir funcionarios gubernamentales independientes a pesar de las leyes destinadas a protegerlos de las presiones políticas.

La mayoría conservadora del tribunal parece dispuesta a revocar o restringir significativamente una decisión histórica de 1935 que establecía que el Congreso podía limitar la autoridad del presidente para destituir a ciertos funcionarios del poder ejecutivo.

Durante más de dos horas de audiencia, los seis magistrados conservadores de la Corte Suprema interrogaron con insistencia al abogado de Rebecca Kelly Slaughter —destituida en marzo por Donald Trump de la Comisión Federal de Comercio (FTC)—. Sus intervenciones dejaron entrever que el caso podría abrir la puerta a una profunda reestructuración del poder ejecutivo federal, según CNN.

El presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., afirmó que la FTC actual es muy diferente a la de hace 90 años, cuando se emitió la decisión que hoy se debate.

Según Roberts, la comisión moderna concentra un poder ejecutivo considerable que, en su opinión, debería pertenecer al presidente según la Constitución. Por eso calificó aquel precedente de 1935 como una “cáscara vacía”, según The New York Times.

Por su parte, los jueces liberales advirtieron sobre los “peligros” de concentrar aún más poder en esta administración y expresaron preocupación por el alcance que podría tener el amplio respaldo de la Corte a esta postura.

Afirmaron que un fallo a favor del presidente pondría en entredicho la constitucionalidad de las protecciones laborales de los directores de más de dos docenas de agencias creadas por el Congreso para proteger a consumidores, trabajadores y al medio ambiente.

Por lo tanto, esto significaría una ampliación importante en el poder presidencial, lo cual es insólito considerando que en los últimos 15 años, el tribunal ha reducido repetidamente esa decisión para dar al presidente más control sobre los cargos ejecutivos.

¿Qué es la Comisión Federal de Comercio?

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) es una agencia independiente del gobierno de Estados Unidos, creada en 1914, encargada de proteger a los consumidores y promover la competencia justa en el mercado.

Su misión principal consiste en prevenir prácticas anticompetitivas, engañosas o injustas mediante investigaciones, demandas, regulaciones y educación para consumidores y empresas, según la página oficial de la FTC.

La FTC aplica leyes antimonopolio y de protección al consumidor en amplios sectores de la economía, con burós especializados en protección del consumidor, competencia y economía.

