Tailandia bombardea posiciones en Camboya: lo que se sabe del ataque aéreo

Foto del Ejército Real de Tailandia muestra a un soldado herido siendo trasladado tras un enfrentamiento con tropas camboyanas en Si Sa Ket, 7 de diciembre de 2025. Foto: EFE - ROYAL THAI ARMY / HANDOUT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La tensión en la frontera entre Tailandia y Camboya se intensifica. Después de que dos soldados tailandeses resultaran heridos el domingo 7 de diciembre en intercambios de disparos entre ambos ejércitos, un soldado tailandés murió y otros cuatro fueron heridos en nuevos enfrentamientos este lunes 8 de diciembre.

Fuerzas camboyanas atacaron al ejército tailandés en la provincia de Ubon Ratchathani, “matando a un soldado y hiriendo a otros cuatro”, declaró el portavoz del ejército tailandés, Winthai Suvaree, en un comunicado.

Le recomendamos: Al menos 23 muertos en el incendio de un club nocturno en India

Por su parte, el Ministerio de Defensa camboyano afirmó que las fuerzas tailandesas lanzaron una ofensiva en las provincias fronterizas de Preah Vihear y Oddar Meanchey temprano en la mañana del lunes, asegurando que Camboya no respondió.

Tailandia utiliza aviones para “poner fin a los disparos de apoyo camboyanos”, añadió el ejército tailandés.

Cuatro civiles muertos del lado camboyano

Las autoridades de la provincia camboyana de Oddar Meanchey informaron que se registraron disparos cerca de los templos centenarios de Tamone Thom y Ta Krabei, y que los pobladores huían “para ponerse a salvo”. El ejército tailandés aseguró, por su parte, que unas 35.000 personas fueron evacuadas de las zonas fronterizas con Camboya durante la noche.

El ministro camboyano de Información, Neth Pheaktra, declaró a la AFP que “al menos cuatro civiles camboyanos murieron en los ataques tailandeses” en las provincias de Oddar Meanchey y Preah Vihear, y que también se contabilizan una decena de heridos.

Le podría interesar: “Fue como un terremoto”: muertos por inundaciones en Asia superan las 1.500 personas

El plan de paz Trump es cada vez más frágil

Ambos países ya se habían enfrentado en julio pasado por disputas sobre el trazado de ciertas partes de su frontera de 800 kilómetros, delimitada en la era colonial francesa. Las zonas en disputa albergan varios templos. Las hostilidades, que duraron cinco días, dejaron 43 muertos y provocaron la evacuación de unas 300.000 personas antes de que un plan de paz confirmado por el presidente estadounidense Donald Trump a finales de octubre apaciguara las tensiones.

Lea también: Malasia retomará búsqueda del avión del vuelo MH370, desaparecido hace más de 10 años

El acuerdo contemplaba la liberación de 18 prisioneros camboyanos detenidos en Tailandia desde hacía varios meses. Ambas partes también aceptaron retirar sus armas pesadas y desminar las zonas fronterizas.

Pero Tailandia suspendió su aplicación el mes pasado, alegando que la explosión de una mina terrestre recientemente colocada hirió a cuatro de sus soldados. Bangkok acusa regularmente a su vecino de instalar nuevas minas a lo largo de la frontera. Camboya, por su parte, expresó que lo lamentaba y aseguró que se trataba de vestigios de conflictos pasados.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com