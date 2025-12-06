Trump elimina la entrada gratis a parques en los días de Martin Luther King Jr. y Juneteenth

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anuncia cambios a los nuevos estándares de eficiencia de combustible, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Washington D. C., Estados Unidos, 3 de diciembre de 2025. Foto: EFE - WILL OLIVER / POOL

El presidente Donald Trump modificó los días de acceso gratuito a los parques nacionales de Estados Unidos, eliminando las fechas que conmemoraban a Martin Luther King Jr. y el fin de la esclavitud (Juneteenth), para sustituirlas por el día de su propio cumpleaños.

El Departamento del Interior anunció las modificaciones en noviembre, estableciendo que esas fechas de 2026 serán “días patrióticos sin tarifas”. Entre los cambios también figura la incorporación del fin de semana del 4 de julio y el cumpleaños del expresidente Theodore Roosevelt a los días de acceso gratuito, mientras que se eliminaron el aniversario de la Ley Great American Outdoors y el Día Nacional de las Tierras Públicas del calendario.

El cumpleaños de Trump, que se celebra el 14 de junio y coincide con el Día de la Bandera en Estados Unidos, fue incorporado al calendario de 2026 como una de las fechas de entrada gratuita a los parques nacionales, según Telemundo.

Durante años, el acceso a los parques nacionales fue gratuito en el Día de Martin Luther King Jr., incluso durante el primer mandato de Donald Trump y en 2024, se incorporó Juneteenth como una nueva fecha de entrada sin costo, según CNN.

La entrada sin costo quedará limitada exclusivamente a quienes vivan en Estados Unidos, en el marco de un nuevo esquema de tarifas “America First” que excluye a los visitantes extranjeros de ese beneficio. A partir del 1 de enero de 2026, los turistas internacionales deberán abonar la tarifa regular más un recargo de USD 100 por persona en 11 de los parques nacionales con mayor afluencia.

👉 ¿Por qué importa?

Estos cambios han recibido varias críticas por parte de activistas negros, quienes aseguran que esto es un ataque directo a la memoria y conmemoración de la lucha en contra del racismo, según Democracy Now.

De hecho, esto se relaciona con las políticas del gobierno de Trump, que ha buscado eliminar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), esto se evidencio a principios de este año, cuando en Juneteenth, el presidente criticó la cantidad de “días festivos no laborables” en Estados Unidos, y dijo: “Le están costando a nuestro país miles de millones de dólares”, según CNN.

📌 Otras fechas gratuitas

Las fechas contemplan el Día del presidente en febrero; el Día de los Caídos en mayo; el Día de la Bandera en junio, que coincide con el cumpleaños de Trump; el fin de semana del Día de la Independencia en julio; el 110 aniversario del Servicio de Parques Nacionales en agosto; el Día de la Constitución en septiembre; el cumpleaños de Theodore Roosevelt en octubre; y el Día de los Veteranos en noviembre, según Telemundo.

