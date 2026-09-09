Mauricio Gaona presenta sus credenciales como embajador de Colombia ante la ONU

Gaona ya se había posesionado el último 3 de septiembre, según anunció el vicepresidente José Manuel Restrepo, asegurando que “su experiencia y conocimiento serán claves para representar al país en el Consejo de Seguridad y en la próxima Asamblea General de la ONU”. Y agregó: “En el gobierno del presidente Abelardo de La Espriella…

El jurista colombiano Mauricio Gaona presentó este miércoles sus credenciales como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas al secretario general, Antonio Gutierres, empezando su representación en Nueva York.

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Gaona ya se había posesionado el último 3 de septiembre, según anunció el vicepresidente José Manuel Restrepo, asegurando que “su experiencia y conocimiento serán claves para representar al país en el Consejo de Seguridad y en la próxima Asamblea General de la ONU”. Y agregó: “En el gobierno del presidente Abelardo de La Espriella avanzamos hacia un relacionamiento multilateral con mayor liderazgo, que defienda los intereses del país y contribuya a las grandes discusiones sobre inteligencia artificial, computación cuántica y nuevas tecnologías”.

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El inicio de la nueva misión diplomática resulta clave en la antesala de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas, a celebrarse en las próximas semanas y en la cual Colombia estará representada por el vicepresidente Restrepo. Colombia ocupaba el puesto 30 en la lista de discursos y el presidente De la Espriella estaba programado para hablar en el primer día de la asamblea. Ahora, con Restrepo como delegado, pasó al puesto 89.

Gaona tendrá un rol clave en el futuro inmediato de Naciones Unidas, pues representará a Colombia en el Consejo de Seguridad, en el que el país cuenta con uno de los puestos no permanentes. Este grupo es el encargado de presentar a la Asamblea General el nombre que remplazará a Antonio Guterres a partir de 2027 en el cargo de secretario general.

Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) y Rebeca Grynspan (Costa Rica) puntean el más reciente sondeo, realizado el 21 de agosto y filtrado en línea, del Consejo de Seguridad, que es el encargado de entregar a la Asamblea General, que se reunirá a fin de mes, el nombre de la persona que seleccionó. Según el artículo 97 de la Carta de la ONU, la Asamblea General nombra al secretario general por recomendación del Consejo de Seguridad. Dicho de otra forma, aunque formalmente son los 193 miembros de la Asamblea General quienes nombran al secretario general, la decisión se define en gran medida entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad.

¿Quién es Mauricio Gaona?

Mauricio Gaona es un jurista, académico, escritor y analista internacional, especializado en derecho internacional público, derechos humanos, derecho constitucional y democracia. Hijo del exmagistrado Manuel Gaona Cruz, forjó su carrera en Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Colombia. Es doctor en Derecho con especialidad en Derechos Humanos, maestría en Derecho Internacional y máster en Derecho de la Unión Europea.

Llega a las Naciones Unidas en remplazo de Leonor Zalabata, la embajadora designada por Gustavo Petro entre 2022 y 2026.

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