Mexicano atropellado mientras huía de ICE entró con visa a EE. UU.; tenía tiquete de regreso

Fotografía cedida por la Oficina del Sheriff del Condado de St. Johns que muestra el camión que atropelló a un migrante cuando intentaba cruzar la carretera al huir del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida (Estados Unidos). Foto: EFE - Sheriff del Condado de St. Johns

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Juan Jairo Coronilla, de 28 años y procedente de Guanajuato (México), fue el migrante que murió atropellado por un camión mientras huía de las autoridades migratorias estadounidenses en Florida. Su deceso ocurrió poco después de que su connacional Lorenzo Salgado y el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero fueran asesinados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

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Se sabe, de momento, que Coronilla ingresó legalmente al país norteamericano. Isaret Jeffers, fundadora del Colectivo ARBOL, un grupo de defensa de los trabajadores agrícolas, citada por la agencia Associated Press (AP), mencionó que él viajó desde su ciudad natal de San Luis de la Paz a Atlanta para visitar a familiares y amigos. Según su relato, él permaneció por tres semanas en Georgia antes de viajar a Florida. Se ha dicho, entonces, que estaba de vacaciones allá.

Jeffers comentó que el joven mexicano tenía previsto regresar el pasado sábado: “Ya había comprado el vuelo”. Su esposa, citada por El País, también mencionó que él planeaba su retorno para el 18 de julio. En un principio, ella comentó, delante de la prensa, que su marido “tenía una visa de turista. Tenía tres semanas [en Estados Unidos]. Aquí, en Florida, dos días”. Ahora bien, en un audio de un familiar al que tuvo acceso el medio español, también se le escuchó decir: “Me han escrito de muchos noticieros y medios, y a veces nomás le inventan de su cosecha cosas que no. Lo que quería decir es que él venía con su visa de trabajo y que tenía tres semanas”.

Ahora bien, de acuerdo a lo dicho ante AP por Susana Guerra Vallejo, subsecretaria de Atención a Migrantes y Asuntos de Movilidad del estado de Guanajuato, quien citó información proporcionada por su viuda, “él había estado en Estados Unidos solo por muy poco tiempo y tenía una visa de turista”. El País consultó con el Instituto Nacional de Migración en México sobre el estatus migratorio de Coronilla, pero un portavoz dijo que “la información del caso está concentrada en Estados Unidos y forma parte de una investigación allá”. La Secretaría de Relaciones Exteriores no dio una respuesta al respecto.

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Coronilla tenía dos hijos y era vendedor de muebles en tiendas departamentales. Su familia está recolectando fondos, tanto en México como en Estados Unidos, para repatriar su cuerpo. Su muerte se conoció después de que las autoridades confirmaran que huyó tras un encuentro con agentes de ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Al menos 17 mexicanos —14 en centros de detención y tres durante operativos para su captura— han muerto en operaciones o bajo custodia de ICE desde que inició el segundo mandato del presidente Donald Trump. Eso ha tensado las relaciones con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha pasado del envío de quejas diplomáticas a decir que explorará la vía penal, además de remitir el tema al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. También ha anunciado demandas contra las empresas privadas que gestionan los centros de detención de migrantes en Estados Unidos.

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