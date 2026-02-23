Publicidad

México en vivo: el país amanece con varios servicios cerrados tras ola de violencia

Siga el minuto a minuto de la situación en México tras la caída de alias el Mencho, capo del cartel Jalisco Nueva Generación.

Redacción Mundo y Agencias EFE – AFP
23 de febrero de 2026 - 10:59 a. m.

Actualizaciones clave

Calles bloqueadas, vuelos cancelados, comercios cerrados, así se está viviendo en el Estado de Jalisco tras la muerte del capo del narcotráfico Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Foto: AFP
Una ola de violencia se desató en México tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias el Mencho, capo del cartel Jalisco Nueva Generación. El Mencho fue abatido el domingo por el Ejército de ese país en un operativo en Tapalpa (Jalisco) en un operativo en el que murieron también al menos otros siete integrantes de la estructura criminal.

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la calma y aseguró que “existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados”.

El más golpeado fue Jalisco, en donde se vieron negocios y vehículos incinerados, así como vuelos cancelados a importantes destinos turísticos como Puerto Vallarta.

El gobernador, Pablo Lemus, ordenó que este lunes no hubiera clases presenciales por seguridad.

En total, se registraron bloqueos violentos en las carreteras de al menos 13 estados. A última hora del domingo, el Gabinete de Seguridad informó que aún se registraban cuatro bloqueos.

Le contamos aquí cómo se inicia la semana en México tras una caótica jornada.

Actualización claveHace 5 horas

Vuelos cancelados

Entre las aerolíneas que cancelaron vuelos internacional a Puerto Vallarta están United Airlines, Air Canada, Deltay American Airlines.

Domésticamente, las aerolíneas mexicanas Volaris, Aeroméxico, Viva y Mexicana anunciaron la cancelación de sus operaciones desde y hacia los aeropuertos de la región, reportó La Jornada, que calcula 237 vuelos cancelados.

Actualización claveHace 6 horas

Ocho estados sin clases

Por razones de seguridad, las clases en todos los niveles educativos, de acuerdo con el diario La Jornada, fueron suspendidas para este lunes en los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Guanajuato, Querétaro, estado de México y Oaxaca (Istmo de Tehuantepec).

Hace 11 horas

Guadalajara, sin servicios consulares

El consulado de Colombia en Guadalajara recomendó a los connacionales residentes o en tránsito por el norte y occidente de México mantenerse en sus viviendas o lugares de alojamiento hasta nueva orden.

Además, en su cuenta de Instagram, informó que este lunes no habrá servicios consulares en esa misión por cuenta de la situación de seguridad.

Por Redacción Mundo

Por Agencias EFE – AFP

Luis Figueroa Gutierrez(22669)Hace 4 minutos
Abrazos no balazos, la paz total de AMLO y ahí están las consecuencias.
