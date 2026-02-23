México en vivo: el país amanece con varios servicios cerrados tras ola de violencia

Escucha este artículo
Una ola de violencia se desató en México tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias el Mencho, capo del cartel Jalisco Nueva Generación. El Mencho fue abatido el domingo por el Ejército de ese país en un operativo en Tapalpa (Jalisco) en un operativo en el que murieron también al menos otros siete integrantes de la estructura criminal.
La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la calma y aseguró que “existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados”.
El más golpeado fue Jalisco, en donde se vieron negocios y vehículos incinerados, así como vuelos cancelados a importantes destinos turísticos como Puerto Vallarta.
El gobernador, Pablo Lemus, ordenó que este lunes no hubiera clases presenciales por seguridad.
En total, se registraron bloqueos violentos en las carreteras de al menos 13 estados. A última hora del domingo, el Gabinete de Seguridad informó que aún se registraban cuatro bloqueos.
Sobre los bloqueos carreteros registrados en Jalisco, actualmente permanecen activos 4.
Los trabajos continúan de manera ininterrumpida hasta la liberación total de las vías, con operativos coordinados del Gabinete de Seguridad y autoridades de los tres órdenes de gobierno, cuya…
Le contamos aquí cómo se inicia la semana en México tras una caótica jornada.
🔴 Esta es una actualización en vivo. Le recomendamos refrescar la página para obtener la información más reciente. 🔴
Vuelos cancelados
Entre las aerolíneas que cancelaron vuelos internacional a Puerto Vallarta están United Airlines, Air Canada, Deltay American Airlines.
Domésticamente, las aerolíneas mexicanas Volaris, Aeroméxico, Viva y Mexicana anunciaron la cancelación de sus operaciones desde y hacia los aeropuertos de la región, reportó La Jornada, que calcula 237 vuelos cancelados.
Ocho estados sin clases
Por razones de seguridad, las clases en todos los niveles educativos, de acuerdo con el diario La Jornada, fueron suspendidas para este lunes en los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Guanajuato, Querétaro, estado de México y Oaxaca (Istmo de Tehuantepec).
Guadalajara, sin servicios consulares
El consulado de Colombia en Guadalajara recomendó a los connacionales residentes o en tránsito por el norte y occidente de México mantenerse en sus viviendas o lugares de alojamiento hasta nueva orden.
Además, en su cuenta de Instagram, informó que este lunes no habrá servicios consulares en esa misión por cuenta de la situación de seguridad.
Ante los últimos eventos presentados en materia de seguridad y orden Público en el Estado de Guadalajara - Estados Unidos Mexicanos, el Consulado de Colombia en Guadalajara genera Alerta de Seguridad 🚨 a los connacionales.
Mañana no habrá servicio consular en la misión en… pic.twitter.com/uHwtYa5WxK
