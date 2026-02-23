Así fue el operativo militar que terminó con la muerte de alias el Mencho

Un soldado de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional mexicana vigila frente a la sede de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada en Ciudad de México, el 22 de febrero de 2026. Foto: AFP - ALFREDO ESTRELLA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades mexicanas confirmaron este domingo 22 de febrero de 2026 la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, uno de los capos más buscados del país y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la acción se basó en inteligencia recopilada por el Ejército mexicano, el Centro Nacional de Inteligencia y la fiscalía general de la República, en particular su unidad contra la delincuencia organizada.

Le recomendamos: México en vivo: el país amanece con varios servicios cerrados tras ola de violencia

En el despliegue participaron Fuerzas Especiales del Ejército, helicópteros de la Fuerza Aérea y el grupo de reacción inmediata de la Guardia Nacional.

Detalles del operativo

El Ejército, con apoyo de estas agencias, desplegó tropas, aeronaves y unidades tácticas en la zona. Durante la intervención, los militares repelieron un ataque del CJNG, que dejó siete presuntos delincuentes muertos —cuatro en el lugar y tres durante su traslado en helicóptero, incluido “El Mencho”— y dos detenidos.

Las autoridades incautaron armas de alto calibre, vehículos blindados y lanzacohetes, según reportó La Jornada. La Sedena informó además que tres militares resultaron heridos y fueron evacuados a hospitales de Ciudad de México para recibir atención especializada.

Le podría interesar: El Mencho y Jalisco Nueva Generación: la historia del cartel más temido de México

El líder narco de 59 años resultó herido en un enfrentamiento con militares, y murió “durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”, informó el ejército mexicano.

Apoyo internacional y contexto

El líder criminal también era buscado por Estados Unidos por conspiración para traficar narcóticos, incluido fentanilo. Ese país ofrecía una recompensa de USD 15 millones por su captura.

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que el operativo contó con información compartida por autoridades estadounidenses, como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Puede leer: Tras violencia por muerte de narco en México, no habrá servicios consulares para colombianos

“Cabe hacer mención que, para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EUA, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país (Estados Unidos)”, detalló la Defensa en un comunicado.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Estados Unidos “proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano” en la operación.

Medidas posteriores a la operación

Tras el operativo, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó al Gabinete de Seguridad, pidió a la población mantener la calma y recomendó informarse únicamente a través de fuentes oficiales.

En paralelo, la Sedena y la Guardia Nacional desplegaron tropas adicionales en Jalisco y regiones cercanas para desmantelar bloqueos y prevenir nuevas reacciones del CJNG, sin que se reportaran bajas federales adicionales.

Le sugerimos: Sheinbaum pidió calma tras la ola de violencia en México por un operativo contra el narco

En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus activó el “código rojo”, suspendió actividades y recomendó evitar las carreteras debido a la quema de vehículos.

Bloqueos y escalada violenta

Tras la muerte del Mencho, el CJNG respondió con una escalada violenta que incluyó 252 narcobloqueos en 20 estados, entre ellos Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Guanajuato y Zacatecas.

Presuntos integrantes del cartel incendiaron vehículos, tráileres y comercios, bloquearon carreteras federales y atacaron gasolineras para obstaculizar los operativos federales. La situación paralizó el transporte público y afectó la salida de buses desde la Central del Norte de Ciudad de México hacia el occidente del país, según CNN.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com