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Mi papá murió el 11-S en el vuelo 93. Extraño la forma en que EE. UU. respondió

Cuando tenía 10 años, el trauma llegó de forma sutil, a través de la voz de mi pediatra. Esa mañana no había ido a la escuela porque tenía una infección en el dedo del pie; cuando el doctor entró al consultorio, nos dijo a mi madre y a mí que un avión se había estrellado contra el World Trade Center, en la ciudad de Nueva York.

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Charlie Greene – The New York Times
11 de septiembre de 2026 – 02:00 p. m.
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Un hombre se detiene en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre.
Foto: AFP - DAVID DEE DELGADO

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A los 10 años, el mundo en el que vives es pequeño y está hecho de lo inmediato. Apenas una semana antes, habíamos pasado el fin de semana del Día del Trabajo en casa de mi abuelo, a orillas del lago Candlewood, en Connecticut, navegando, cocinando y disfrutando de la dulce e irreflexiva comodidad de un fin de semana completamente normal juntos.

Esa mañana, en el consultorio del médico, mi mente no conectó la noticia con el hecho de que, horas antes, mi papá nos había dado un beso de despedida en nuestra casa de Greenwich, había conducido al…

Por Charlie Greene – The New York Times

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Comentarios
  • SONIA HELENA(41721)Hace 4 minutos
    Qué bella y sentida historia… y aplica a cualquier tragedia de cualquier lugar del mundo… como la que vivimos en Colombia el pasado 10 de agosto…
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