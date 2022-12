Migrantes: eliminar la palabra “fracaso” del sistema y otros consejos para emprender

Guía de orientación para personas emprendedoras venezolanas y colombianas. Foto: El Espectador - El Espectador

“Fracaso” no es una palabra que le guste escuchar a Ramón Alexis Chacón. Este emprendedor venezolano, que fundó hace cinco años la empresa Dim Dom Company, se incomoda al ver a su alrededor expresiones derrotistas, movidas por la eterna frustración. Cuando una persona se atreve a empezar algo, insiste, “eso ya es de entrada un logro”, por lo que el “fracaso” para él debería ser eliminado del sistema.

“Pensar en esa palabra, ‘fracaso’, es limitarse a las posibilidades y desconocer que todo ayuda a un aprendizaje”, comenta.

Sin embargo, a pesar del positivismo que puede concentrar Ramón Alexis, lo cierto es que en Colombia muchas ideas no salen bien: fracasan. El 56 % de los emprendimientos se caen, según un estudio del fondo de capital de riesgo de compañías emergentes de Latinoamérica, Newtopia. ¿Cómo hace Chacón, ante este panorama, para sostener su voluntad de seguir adelante? ¿Hay una fórmula mágica?

Aunque no hay fórmulas para un logro espontáneo, el primer paso es reconocer que hay patrones que llevan tanto al éxito como al fracaso, y hay que identificarlos para seguir las prácticas buenas y evitar en lo posible las malas.

Aury Zambrano, otra emprendedora venezolana, habla de la disciplina y el sacrificio, como si tratase de un juego de ajedrez. A punta de monedas, ella reunió 50.000 pesos para comprar las primeras telas para fabricar peluches para su emprendimiento Peluchines, el cual nació al ver la buena acogida que tenían las manualidades que fabricaba para sus hijos. Se limitó de gustos hasta lograr su objetivo, el cual, dice, le permitirá más adelante obtener mayores ganancias. Esto hace parte de las prácticas positivas si se quiere conseguir un objetivo.

Hay muchas más características que componen los patrones de éxito, además de la voluntad y la disciplina de las que hablan Chacón y Zambrano. Carla Velazco, una tercera emprendedora que junto a cuatro socios fundó Hispacontact, dice que hay que tener “ojos de búho para ver, unas orejas de elefante para escuchar” los consejos y conocer bien el campo de acción. La mayoría de los negocios no logra consolidarse porque no lee a su competencia, no identifica el ecosistema en el que va a participar y, por eso, cede ante los demás.

Cada negocio que ha prosperado, así como los que no han tenido éxito, han arrojado una serie de valiosas lecciones, como las que hoy comentan estas personas emprendedoras. ¿Y si todos estos consejos se reunieran en un solo lugar para que fuera más fácil consultarlos?

Considerando las dificultades que tienen las personas en Colombia para empezar un negocio, y en especial la población migrante, el Grupo Intragencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), que articula organizaciones que atienden a los refugiados, redactó una guía de orientación diseñada para fortalecer los emprendimientos y formar a las personas con un paso a paso, propicio para que sus ideas tengan un hilo conductor que les permita evolucionar prósperamente en la mayoría de los casos.

“En este documento hallarás herramientas y orientación sobre procedimientos y trámites, sin importar en qué etapa se encuentra tu emprendimiento. A tu alcance hemos dispuesto, entre otra información de interés, los pasos para la conformación y formalización de tu emprendimiento, buenas prácticas en gestión contable y de negocios, una relación de entidades dispuestas a apoyarte y el marco legal que debes considerar en Colombia”, señala la guía.

La guía, como señala Peter Janssen, coordinador del GIFMM, no le va a ofrecer a las personas un elemento esencial del emprendimiento: la inspiración. Sin embargo, es una gran brújula que permite navegar por las pesadas aguas de la burocracia colombiana, por lo que no solo se convierte en un documento de consulta esencial para migrantes, sino para todas las personas en el país.

“Espero que no solo los venezolanos, sino también los colombianos, puedan aprovechar la guía y se vean más emprendimientos en el país”, dijo Janssen.

El pasado miércoles, 7 de diciembre, El Espectador reunió a varias personas emprendedoras y a representantes del GIFMM para hablar sobre este documento. La conclusión, tras el conversatorio que puede encontrar abajo, es que será mucho más fácil llegar a un destino cuando este está fijado y cuando existe un mapa para navegar, como esta guía.

Acá puede encontrar la Guía de orientación para personas emprendedoras venezolanas y colombianas.

