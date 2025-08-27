No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Mundo
América

Milei debió ser evacuado de un acto electoral por incidentes con manifestantes opositores

El mandatario fue evacuado en Lomas de Zamora tras protestas opositoras y enfrentamientos con la policía.

Redacción Mundo
27 de agosto de 2025 - 11:32 p. m.
El presidente de Argentina, Javier Milei, es custodiado durante un acto de campaña electoral de candidatos de su partido este miércoles, en Lomas de Zamora.
El presidente de Argentina, Javier Milei, es custodiado durante un acto de campaña electoral de candidatos de su partido este miércoles, en Lomas de Zamora.
Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni
El presidente argentino, Javier Milei, fue evacuado este miércoles durante un acto político en la provincia de Buenos Aires por incidentes con manifestantes opositores que arrojaron objetos contra la camioneta descubierta en la que viajaba, una situación que derivó en enfrentamientos entre algunos de los concentrados y efectivos policiales.

🔑Las claves de la evacuación de Milei (por si tiene afán)

  • Manifestantes opositores lanzaron objetos contra la camioneta en la que viajaba Milei.
  • La custodia presidencial lo evacuó de inmediato junto a su hermana Karina Milei.
  • El candidato oficialista José Luis Espert huyó de la escena en motocicleta.
  • Los incidentes ocurrieron en un acto de campaña en Lomas de Zamora.
  • Hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía que protegía al mandatario.

Debido a los incidentes, el mandatario fue inmediatamente evacuado por su custodia junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el principal candidato oficialista de cara a los comicios legislativos en la provincia, José Luis Espert, abandonó la escena en una motocicleta.

Los episodios tuvieron lugar durante un acto de campaña en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora donde Milei se encontró con un grupo numeroso de manifestantes opositores que le lanzó piedras, ramas y huevos, entre otros objetos, ante lo cual personal policial protegió al presidente con escudos antes de evacuarlo en un vehículo blindado.

Por Redacción Mundo

