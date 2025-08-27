Milei debió ser evacuado de un acto electoral por incidentes con manifestantes opositores

El presidente de Argentina, Javier Milei, es custodiado durante un acto de campaña electoral de candidatos de su partido este miércoles, en Lomas de Zamora. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente argentino, Javier Milei, fue evacuado este miércoles durante un acto político en la provincia de Buenos Aires por incidentes con manifestantes opositores que arrojaron objetos contra la camioneta descubierta en la que viajaba, una situación que derivó en enfrentamientos entre algunos de los concentrados y efectivos policiales.

🔑Las claves de la evacuación de Milei (por si tiene afán)

Manifestantes opositores lanzaron objetos contra la camioneta en la que viajaba Milei.

La custodia presidencial lo evacuó de inmediato junto a su hermana Karina Milei.

El candidato oficialista José Luis Espert huyó de la escena en motocicleta.

Los incidentes ocurrieron en un acto de campaña en Lomas de Zamora.

Hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía que protegía al mandatario.

Debido a los incidentes, el mandatario fue inmediatamente evacuado por su custodia junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el principal candidato oficialista de cara a los comicios legislativos en la provincia, José Luis Espert, abandonó la escena en una motocicleta.

Le recomendamos: Argentina declara terrorista al Cartel de los Soles y apunta a vínculos con Maduro

Los episodios tuvieron lugar durante un acto de campaña en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora donde Milei se encontró con un grupo numeroso de manifestantes opositores que le lanzó piedras, ramas y huevos, entre otros objetos, ante lo cual personal policial protegió al presidente con escudos antes de evacuarlo en un vehículo blindado.

Le podría interesar: EE. UU. niega política de hambre en Gaza y acusa a la ONU de exagerar criterios de hambruna

“FENÓMENO BARRIAL”



Porque Javier Milei y sus candidatos tuvieron que salir huyendo luego de que la gente quisiera lincharlo por robarle a los discapacitados.

pic.twitter.com/K5g2qRMiYf — Tendencias Mundiales (@porqetendencias) August 27, 2025

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com