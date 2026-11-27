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El mal tiempo en Estados Unidos dejó afectaciones en medio de las celebraciones por el Día de Acción de Gracias, y eso incluyó tanto cancelaciones y retrasos de vuelos como el corte de energía para miles de usuarios. Las tormentas en partes del noreste y la costa oeste del país, que dejaron lluvia y nieve en algunos lugares, trastocaron los viajes de las vacaciones asociados a esta celebración, teniendo en cuenta que también se congestionaron las carreteras.

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Miles de vuelos afectados y cortes de luz en EE. UU. por las tormentas en Acción de Gracias

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Según el sitio web de seguimiento de cortes de luz PowerOutage.us, citado por el medio NBC News, 700.000 clientes seguían sin electricidad en la madrugada de este viernes, con afectaciones especialmente en Pensilvania, Nueva Jersey y Maryland. Ahora bien, esa cifra mostró una disminución con respecto a lo que se había conocido antes: cerca de 940.000 afectados el Día de Acción de Gracias.

Con respecto a los vuelos, solo el jueves hubo 462 cancelaciones y, además, se registraron 2.600 retrasos de aviones. Además, en Nueva York, el desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy’s fue cancelado por primera vez debido al mal tiempo. El temor era no saber cómo se iban a comportar los globos de viento en medio del mal tiempo. Entretanto, la Gran Manzana y Nueva Jersey estaban en estado de emergencia por las condiciones meteorológicas.

La marea alta provocó inundaciones en zonas que se extendieron desde Carolina del Norte. Se cerraron carreteras y los servicios de emergencia rescataron a personas atrapadas en vehículos sumergidos. Además, los fuertes vientos derribaron cables y árboles en Washington D. C. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la alerta por las inundaciones costeras en la capital estadounidense se extendió hasta el mediodía del viernes.

También se conocieron reportes acerca de que en otras zonas de Estados Unidos cayeron fuertes nevadas, como sucedió en áreas de Illinois y Missouri, registrándose 18,5 centímetros de nieve en St. Louis y 35,5 centímetros en Ste. Genevieve. En la costa del Pacífico hubo inundaciones y se espera que estas condiciones persistan hasta el viernes. De hecho, como detalló NBC News, las mareas récord a lo largo de la costa de California obligaron a evacuar zonas desde el condado de Humboldt, en el extremo norte, hasta el condado de Ventura, cerca de Los Ángeles.

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