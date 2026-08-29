Milo Yiannopoulos, comentarista de extrema derecha, es deportado de Estados Unidos

Milo Yiannopoulos, exeditor de Breitbart y comentarista de derecha, fue detenido por autoridades migratorias de EE. UU. y enfrenta una deportación. Foto: AFP - GEOFF CADDICK

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El comentarista británico de extrema derecha Milo Yiannopoulos fue expulsado de Estados Unidos y enviado de regreso a Reino Unido, informó este sábado el Gobierno estadounidense.

Yiannopoulos fue detenido el jueves en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans y deportado al día siguiente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado remitido a la AFP.

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El Gobierno explicó que el británico había ingresado legalmente a Estados Unidos el 14 de mayo de 2019, pero permaneció en el país más allá del tiempo permitido. Además, el 22 de julio recibió una orden definitiva de deportación después de no presentarse a una audiencia relacionada con su estatus migratorio.

De 41 años, Yiannopoulos ganó notoriedad hace aproximadamente una década por sus posiciones contra la llamada “corrección política” y por presentarse como defensor de la libertad de expresión. También se ha definido públicamente como un hombre gay. Sus declaraciones y actividades le han valido acusaciones de racismo y misoginia.

Por ejemplo, ha comparado el feminismo con el cáncer, ha afirmado que Estados Unidos enfrenta un “problema musulmán” y ha realizado comentarios despectivos contra las personas transgénero. También creó una beca dirigida exclusivamente a hombres blancos jóvenes.

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El británico, además, ha asumido el carácter provocador de sus declaraciones y la controversia que generan. En el pasado llegó a describirse como el “supervillano más fabuloso de internet”.

En los últimos años, el comentarista ha respaldado las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump. En septiembre de 2025, incluso pidió en X que los agentes del ICE tuvieran “inmunidad total” mientras desempeñaran sus funciones.

Yiannopoulos apoyó a Trump durante la campaña presidencial de 2016, aunque posteriormente adoptó una postura más crítica hacia el mandatario estadounidense.

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El comentarista británico también había propuesto establecer controles migratorios del ICE en lugares de alta circulación de California, como gasolineras e intersecciones, y planteó la deportación inmediata de cualquier persona que no pudiera demostrar que se encontraba legalmente en Estados Unidos.

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