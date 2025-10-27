“Motivaciones políticas”: así respondió la defensa de Petro sobre la Lista Clinton

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: El Espectador

En medio de fuertes tensiones entre Colombia y Estados Unidos, el presidente colombiano, Gustavo Petro, fue incluido por la administración del mandatario estadounidense, Donald Trump, en la conocida Lista Clinton de la OFAC, en la cual están los nombres de las personas supuestamente vinculadas al narcotráfico y crimen organizado.

Tras el anunció de la Casa Blanca, Petro anunció que el abogado Daniel Kovalik ejercerá su defensa ante Washington. Según el jurista, el hecho de agregar a Petro dentro de la lista “no constituye un indictment ni una acusación penal”, como explicó en diálogo con Blu Radio.

Además, Kovalik subrayó que detrás de lo sucedido hay “motivaciones políticas”. Por ende, cree que Petro será retirado de la lista.

La estrategia para defender a Petro

El jurista explicó el primer paso de la estrategia para defender al presidente colombiano, a quien conoce desde hace dos décadas. Este consiste en presentar una carta ante el Departamento del Tesoro.

La misiva, agregó, es el camino para “rebatir la presencia del presidente Petro en la lista Clinton”, dijo Kovalik. “Si eso no funciona, iremos a la justicia, pero lo primero es presentar evidencias por medio de una carta”, agregó.

El experto en leyes recalcó que su defensa también tiene otro fin: iniciar procedimientos judiciales contra Estados Unidos por los ataques ocurridos en el mar Caribe, los cuales asegura que “han afectado intereses colombianos”.

¿Por qué se incluyó a Petro en la Lista Clinton?

“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord, inundando Estados Unidos y envenenando a sus ciudadanos. El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas”, explicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al comunicar la decisión la semana pasada.

Kovalik, sin embargo, sostiene que hubo factores políticos que conllevaron a la decisión tomada por Trump, entre los cuales están, primero, la postura de Petro hacia la guerra en Medio Oriente, y segundo, su desacuerdo con una posible intervención militar en Venezuela.

“Trump no está feliz con Petro porque él ha abogado por Palestina y porque no va a ayudar con una intervención en Venezuela. Son las dos causas”, precisó.

No obstante, cabe destacar que las tensiones se avivaron cuando Estados Unidos, que lleva una supuesta lucha contra el narcotráfico en el Caribe, destruyó un transporte marítimo en el cual un colombiano perdió la vida, según ha dicho el presidente colombiano.

“Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien”, aseguró el mandatario colombiano en el mes de octubre.

En respuesta, Trump dijo que Petro impulsaba la expansión del narcotráfico en Colombia. Además, dijo que el presidente colombiano “lideraba” el negocio de las drogas.

Las acusaciones estuvieron acompañadas de un anuncio sobre la suspensión de recursos económicos que Estados Unidos otorgaba para apoyar la lucha antidrogas.

¿Quiénes más se vieron afectados por la Lista Clinton?

La orden de Trump no solo incluyó el nombre de Gustavo Petro, sino también el de algunos miembros de su familia, como su hijo Nicolás Petro y su esposa, Verónica Alcocer, de quien, no obstante, el presidente reveló este fin de semana que está separado.

El jurista recalcó que defenderá “a toda la familia Petro”. “Lo hago por la causa, porque creo en Petro y en lo que está haciendo”, agregó.

El abogado dijo que el proceso podría tener solución “en cuestión de meses o un año”. Es más, subrayó que la probabilidad de éxito en el caso de Petro era alta pues, según él, es inocente.

Petro “lucha activamente contra el narcotráfico en Colombia y el Caribe”, aseguró. “No hay base para que él esté en la lista. Petro está combatiendo las drogas, no participando en ellas”, añadió.

