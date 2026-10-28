Nombrado durante la presidencia de Bill Clinton, Hellerstein estuvo al frente de numerosos procesos federales en uno de los tribunales de distrito más importantes de Estados Unidos. Entre ellos,…

El juez federal Alvin Hellerstein murió por causas naturales , poco antes de cumplir 93 años, según informó el tribunal.

El juez federal estadounidense Alvin K. Hellerstein, que preside el caso contra el exlíder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, falleció este miércoles a los 92 años, según dijo un portavoz del sistema judicial a los medios locales.

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Muere Alvin Hellerstein, el juez que llevaba el caso de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Nombrado durante la presidencia de Bill Clinton, Hellerstein estuvo al frente de numerosos procesos federales en uno de los tribunales de distrito más importantes de Estados Unidos. Entre ellos, llevó casos relacionados con los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Tras su fallecimiento, se elegirá por sorteo a otro juez para asumir el proceso contra Nicolás Maduro, así como los demás casos que estaban a cargo de Hellerstein.

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El magistrado, que falleció esta mañana, estaba a punto de cumplir 93 años.

Nacido en Nueva York el 28 de diciembre de 1933, Hellerstein estudió en la Universidad de Columbia, sirvió en el Cuerpo de Abogados del Ejército de EE.UU. entre 1957 y 1960, y trabajó casi cuatro décadas en la firma Stroock & Stroock & Lavan LLP, especializándose en disputas comerciales.

Clinton lo nombró juez de distrito en 1998, y desde 2011 mantenía la condición de juez sénior, lo que le permitía continuar activo en casos selectos con menor carga de trabajo.

Hellerstein se encargó de litigios masivos por daños tras los atentados del 11-S, procesos contra altos ejecutivos financieros y otros relacionados con exfuncionarios venezolanos, entre ellos Hugo ‘El Pollo’ Carvajal.

Estaba al frente del caso de Maduro desde marzo de 2020, cuando EE.UU. presentó la acusación original, lo que le permitió familiarizarse con el entramado probatorio y los argumentos de la Fiscalía.

Tras la captura del mandatario venezolano y su traslado a Estados Unidos en enero de 2026, presidió su primera comparecencia junto a su esposa, Cilia Flores, ante un tribunal federal de Manhattan, donde ambos se declararon no culpables.

Después, una acusación ampliada incorporó por primera vez a Flores y mantuvo los cargos contra Maduro por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos relacionados con armas.

Antes de fallecer, Hellerstein tenía varias cuestiones pendientes de resolver en ese caso, entre ellas la alegación de inmunidad de Maduro como jefe de Estado extranjero planteada por la defensa.

La próxima vista estaba programada para el 17 de noviembre.

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