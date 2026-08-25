Ni de Trump ni de nadie: cómo Dolly Parton mantuvo a los presidentes a distancia

La cantante estadounidense Dolly Parton (izq.) y el cantante Smokey Robinson, galardonados con el premio Kennedy Center Honors, conversan con la secretaria de Estado de EE. UU., Condoleezza Rice (der.). Foto: AFP - LESLIE E. KOSSOFF

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sumó este martes a la ola de pésames que ha dejado la muerte de la cantante Dolly Parton, ícono de la cultura estadounidense. El republicano, quien calificó a Parton como una de las “mejores de todos los tiempos”, ordenó que se bajen las banderas a media asta en su honor durante una semana a partir de hoy a las 6:00 de la tarde, según informó el medio Politico.

“Esta es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido nadie como ella, ni la habrá jamás… Descansa en paz, Dolly. El mundo te ama”, escribió Trump en sus redes sociales.

Originaria de Sevierville, en la zona rural y más pobre del estado de Tennessee, la cantante dio su gran salto a la fama en 1967, cuando el también cantante Porter Wagoner la contrató para ser la voz femenina de su programa ‘The Porter Wagoner Show’. Esto la introdujo en el hogar de millones de estadounidenses. Seis años más tarde, y ya con un nombre en la televisión nacional, lanzó de manera consecutiva los éxitos ‘Jolene’ y ‘I Will Always Love You’, la cual dedicó a Wagoner tras separarse de él profesionalmente. Desde este momento, se volvió un referente indiscutible para la música country.

En 1968, Parton también lanzó el clásico ‘Just Because I’m a Woman’, en la que cuestionaba a quienes juzgaban el pasado sexual de una mujer. Y luego publicó ‘9 to 5’ en 1980, sencillo que acompañaba una película del mismo nombre, la cual se volvió un referente en la conversación sobre derechos laborales en el país en la cual abordaba los dobles estándares de género. Estas dos canciones ayudaron a consolidarla como un ícono para las mujeres, pero aunque sus temas abordaban la lucha feminista, ella siempre rechazó la etiqueta por considerarla “divisiva”.

Como puro hecho anecdótico, el expresidente Ronald Reagan se mostró indignado por la película ‘9 to 5’, protagonizada por Parton, Jane Fonda y Lily Tomlin, pues las tres mujeres aparecen en una escena fumando marihuana. El exmandatario escribió en su diario personal que esto era una mala señal para los jóvenes, en medio de su política contra las drogas.

Parton también se pronunció a favor del matrimonio igualitario y de la igualdad racial más recientemente, durante el surgimiento del movimiento Black Lives Matter en el año 2020. Sin embargo, su activismo y filantropía es más reconocido por la creación del programa de alfabetización Imagination Library que fundó en 1995, el cual le ha permitido a millones de menores de edad acceder a libros

“(Dejó) un futuro más brillante para miles de niños en todo nuestro estado”, dijo el gobernador demócrata de Kentucky, Andy Beshear, quien aseguró que su legado “perdurará por generaciones”. Por su parte, la senadora republicana Susan Collins, del estado de Maine, también destacó que su iniciativa “perdurará en las aulas y comunidades que ella impulsó y en la hermosa música que creó”.

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Parton, alejada de la política bipartidista

En la última década, desde que ganó la presidencia, Trump mantuvo una relación con Parton fuera de lo común para él en su era política: nunca rompió la cordialidad pública con ella, aunque Parton no le haya dado lo que más buscaba el mandatario, que era su respaldo. La cantante, por su lado, siempre le respondió con respeto, aunque con la distancia característica que mantenía ella sobre la política bipartidista.

La propia Parton explicaba el origen de su cautela frente a la política bipartidista del país. Constantemente bromeaba con que su padre era republicano, su madre demócrata, y ella, por lo tanto, una hipócrita. Esa frase se convirtió en su escudo cada vez que le preguntaban en entrevistas por quién iba a votar, un interrogante que la prensa hizo con mayor insistencia en 2016, durante la primera campaña de Trump.

En 2016, cuando el New York Times sobre una posible presidenta mujer, Parton contestó que Hillary Clinton estaría capacitada y que la respaldaría si ganaba la nominación, aunque agregó en la misma respuesta que tanto ella como Trump traerían “cambios de humor presidenciales”. Los medios interpretaron sus palabras como un respaldo a Clinton, pero Parton salió días después a desmentirlo por Facebook, aclarando que no había avalado ni a Clinton ni a Trump.

Con Bill Clinton, el esposo de Hillary, y también otro expresidente de Estados Unidos, Parton también mantuvo una gran relación. Aunque este fue, de todos, el vínculo más cargado emocionalmente y el más antiguo también. Cuando estalló el escándalo con Mónica Lewinsky, la cantante se negó a condenarlo, y años después, en una entrevista con The Guardian en 2019, explicó que en “cada hombre” veía a alguien de su propia familia. Sin embargo, fue una defensa que no repitió cuando el periodista le preguntó lo mismo sobre Trump, momento en que cortó la conversación con un tajante “no voy a hablar de Trump”.

Dos años después de la victoria de Trump, en 2018, el periodista David Wright buscó que Parton opinara sobre el entonces presidente, pero ella esquivó la pregunta explicando que tenía demasiados seguidores como para arriesgarse a ofender a alguno, y que su rol era el de entretenedora, no el de política.

En 2021, Parton reveló que la Casa Blanca de Trump le ofreció la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor para un civil en el país, en dos ocasiones durante su primer mandato. Sin embargo, la cantante tuvo que declinar la oferta en ambos casos por cuestiones personales que le impedían viajar, como la enfermedad que sufría su esposo, Carl Dean, fallecido en 2025, y las restricciones de viaje por la pandemia.

Ese mismo año, el expresidente Barack Obama admitió públicamente en el programa de Stephen Colbert que no haberle dado la medalla a Parton durante su gobierno fue un descuido, porque asumió erróneamente que ya la tenía. Más tarde, el expresidente Joe Biden también sugirió reconocerla con el mismo gesto, pero ella declaró que no podía recibirlo, temiendo que aceptarlo en este caso se leyera como una decisión de apoyar a los demócratas. Seguía siendo enfática en su filosofía de no tomar partido.

A nivel estatal, Parton también rechazó una estatua que legisladores de Tennessee querían levantarle en el Capitolio estatal, impulsada en parte por una campaña para reemplazar monumentos confederados. La cantante argumentó que no era el momento apropiado para ese homenaje, en medio de la tensión racial que atravesaba el país.

Algunos cuestionan si esa neutralidad pública era del todo genuina, pues su hermana menor, Stella Parton, sí fue una crítica pública y reiterada de Trump, y varios perfiles periodísticos especularon con que el silencio de Dolly sobre el presidente, distinto al que guardó con otros mandatarios, funcionaba más como un desaire elegante que como imparcialidad real frente a este. Durante la pandemia de 2020, su donación de USD 1 millón a la Universidad Vanderbilt en 2020, que ayudó a financiar la vacuna de Moderna contra el covid-19, se leyó en ese mismo sentido por parte de sus críticos.

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Sin embargo, la ambigüedad que manejaba la artista terminó por convertirse en su activo más importante. Una encuesta de la Universidad de Massachusetts la ubicó como la única figura pública con más de la mitad de aprobación entre votantes demócratas, republicanos e independientes por igual, un dato que explica por qué, tras su muerte, tanto Trump como legisladores de ambos partidos, incluida la senadora republicana Marsha Blackburn, coincidieron en despedirla como una figura que estaba por encima de la grieta partidista.

Aún con este capital, Parton fue tajante hasta sus últimos días en descartar postularse aun cargo político, alegando en una entrevista que Washington ya tenía suficientes torpezas propias.

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