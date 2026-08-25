Visa de EE. UU. en Colombia: estos son los requisitos para adelantar la cita por USD 750

Visa de EE. UU. en Colombia: el Gobierno estadounidense implementó un programa piloto que permite pagar USD 750 adicionales para acceder a una cita acelerada. El pago no garantiza la aprobación de la visa. Foto: Agencia AFP

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Una prueba piloto del Departamento de Estado de EE. UU. (DHS) para acelerar el proceso de solicitud de visas mediante el pago de una tarifa adicional de USD 750 (COP 2,300,344) ya está en marcha en varias embajadas de América Latina, incluida la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Según el comunicado del DHS, el plan terminará el 31 de diciembre de este año y los solicitantes podrían elegir si utilizan este programa opcional y voluntario. “Este programa proporciona al Departamento de Estado otra herramienta para gestionar de manera eficiente la tramitación de solicitudes de visado para personas con necesidades urgentes de viaje, manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares de verificación y control de seguridad”, afirmaron.

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El programa establece un mecanismo especial para quienes necesitan adelantar su entrevista para una visa de visitante B1/B2. Pero pagar los USD 750 no garantiza que la visa sea aprobada, sino que permite acceder a una cita más rápida, siempre que haya cupos disponibles.

Para participar, los solicitantes deben comenzar con el proceso normal: pagar la tarifa de solicitud MRV de USD 185 y agendar una entrevista. Una vez hecho esto, si cumplen con los requisitos del programa y hay disponibilidad, podrán encontrar la opción de cita acelerada dentro del sistema.

Estas citas tendrían como objetivo realizar la entrevista en un plazo máximo de 10 días hábiles, aunque esto depende de los espacios disponibles en cada embajada. El programa tendrá un número limitado de citas rápidas por día.

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Si aparece un cupo, el solicitante podrá seleccionarlo. A partir de ese momento tendrá apenas 10 minutos para pagar los USD 750 adicionales y asegurar la cita. Una vez confirmado el pago, no podrá modificar la fecha ni la hora.

Además, hay que tener en cuenta que esta tarifa adicional no es reembolsable. Si la persona no se presenta a la entrevista, perderá los USD 750. Y, nuevamente, este pago solo acelera la cita; no aumenta las posibilidades de que la visa sea aprobada.

“Los solicitantes que participan en el programa piloto de nombramientos acelerados pasan por la misma rigurosa selección y selección, y deben cumplir todos los requisitos de elegibilidad para optar a un visado según la ley estadounidense”, afirmó el Departamento de Estado en su comunicado.

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El programa piloto comenzó a implementarse en distintas sedes diplomáticas de América del Norte y Centroamérica. Entre las embajadas y consulados participantes se encuentran:

Bogotá: Embajada de Estados Unidos, desde el 18 de agosto de 2026 .

México: la Embajada y todos sus consulados, desde el 21 de julio de 2026.

Canadá: la Embajada y todos sus consulados, desde el 18 de agosto de 2026.

Ciudad de Guatemala: Embajada de Estados Unidos, desde el 18 de agosto de 2026.

San José, Costa Rica: Embajada de Estados Unidos, desde el 18 de agosto de 2026.

Tegucigalpa, Honduras: Embajada de Estados Unidos, desde el 18 de agosto de 2026.

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