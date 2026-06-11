Mujer brasileña que se hizo pasar por una niña de 12 años, detenida por fraude y más delitos

Imagen de referencia de la bandera de Brasil. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 años, fue detenida por las autoridades de Brasil después de haber fingido que tenía 12 años y engañar a una familia por varios meses. Ella aseguraba ser autista y haber sufrido abusos para justificar su apariencia y conseguir alojamiento. Incluso, según la prensa local, usaba chupos, teteros y hacía dibujos infantiles para reforzar su falsa identidad.

La mujer, que fue acogida por una familia de Joinville, que la trató como hija adoptiva, le ofreció una habitación decorada, le dio regalos e incluso le organizó una fiesta de cumpleaños, incurrió en delitos como fraude y falsificación de identidad.

Le sugerimos: Petro recriminó no poder reunirse con Mamdani: “Es poco democrático restringir mi libertad”

El engaño salió a la luz luego de que una tía que visitaba a la familia ocasionalmente sospechara de la edad de Oliveira. Tras buscar en internet, encontró informes de un caso similar, ocurrido en Río de Janeiro hace tres años, en el que Oliveira supuestamente había engañado a otra familia. El caso fue presentado ante la policía y, tras ser interrogada, confesó el fraude y reveló su nombre real.

La fiscal Viviane Soares declaró que la investigación había descubierto “un elaborado plan de fraude que implicaba la creación de una identidad ficticia y la manipulación emocional de las víctimas para obtener ventajas indebidas”.

Según las autoridades, ella viene actuando así desde hace varios años y en diferentes sitios, incluidos Minas Gerais, Paraná, Goiás, Ceará, Río de Janeiro y Santa Catarina, bajo nombres como Beatriz, Ana Clara y María Eduarda.

La Fiscalía la denunció por falsa identidad y estafa, pero el proceso ha sido suspendido hasta que se realice un examen de salud mental, previsto para el 26 de junio. La defensa afirmó que espera el peritaje para definir las medidas correspondientes.

También le puede interesar: Disturbios en Belfast (Irlanda del Norte): lo que hay que saber

Rafael Luiz Siewert, abogado de Oliveira, afirmó que tras entrevistarla había “identificado elementos que justificaban solicitar una evaluación psiquiátrica”. El juez accedió a la solicitud. Entretanto, permanece en prisión.

La pareja de Joinville declaró a la policía que Oliveira se les acercó por primera vez en una iglesia evangélica, presentándose como Gabrielle y afirmando tener 18 años. Según los informes citados por The Guardian, les dijo que estaba pasando por dificultades económicas y de salud, lo que los motivó a acogerla.

Posteriormente, supuestamente cambió su versión, alegando que en realidad tenía 11 años, pero aparentaba más porque su padre la había obligado a tomar hormonas y había abusado sexualmente de ella. Los convenció, entonces, de no matricularla en un colegio y de no formalizar su adopción ante el supuesto temor de que su papá la encontrara.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com