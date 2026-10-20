Mujer que denunció una violación en Cornell dijo que se sintió "sin apoyo" en la universidad

En la misiva de dos páginas, ella describió un comentario que, según su versión, Kotlikoff había hecho en una reunión con…

Jane Doe, la exalumna de la Universidad de Cornell que denunció haber sido víctima de una violación grupal, escribió una carta a los líderes del profesorado diciendo que se sintió "sin apoyo" y "sin credibilidad" frente al presidente de la institución educativa, Michael Kotlikoff. Así lo hizo saber en una carta, publicada por The New York Times, que se conoce mientras se considera una moción de censura contra él.

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En la misiva de dos páginas, ella describió un comentario que, según su versión, Kotlikoff había hecho en una reunión con estudiantes y administradores poco después de haber denunciado que fue violada en una fraternidad. Al respecto, escribió: su "reacción inicial fue algo así como: ‘¿Por qué esperó tanto tiempo para denunciarlo?'". Los hechos ocurrieron el 19 y 20 de octubre de 2024, y ella acudió a la policía del campus tres semanas después, el 8 de noviembre.

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Un portavoz de Cornell, citado por el medio neoyorquino, aseguró que, si bien Kotlikoff hizo un comentario parecido en una reunión de enero de 2025, la versión es incorrecta y esas palabras no eran para ella: "La pregunta iba dirigida a los testigos que no utilizaron la línea telefónica anónima de denuncias de Cornell, a pesar de la continua actividad en las redes sociales sobre el incidente (…). No estaba cuestionando la denuncia de Jane Doe".

Ella, sin embargo, agregó: "Esto mermó mi confianza en la capacidad de la administración para abordar mi experiencia con la comprensión, la sensibilidad y la imparcialidad que yo esperaba de la que había sido la escuela de mis sueños". Su abogado, según The New York Times, dijo que "ella creía que esta era información importante que el profesorado debía conocer al considerar qué medidas tomar", de cara a que el 28 de octubre se debatirá la moción de censura contra Kotlikoff, algo que llevará varios días de votación.

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Aunque la carta fue publicada este martes, el documento fue enviado el pasado 14 de octubre. Ante la agencia EFE, Paul Ortiz, profesor de Cornell e impulsor de la iniciativa de la moción de censura, dijo que la universidad les ocultó el texto: "Nos hemos enterado hoy gracias a la publicación en los medios". Algo similar expresó Ariana Kim ante The New York Times: "Esto refleja y refuerza la sensación que muchos de nosotros ya tenemos sobre el deseo de Cornell de mantener las cosas en la más estricta privacidad".

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