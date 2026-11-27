Esto comenzó el 8 de noviembre en Cloud Gate, la escultura pública de 110 toneladas en el…

Pero increíblemente, en semanas recientes, grupos de desconocidos han estado apareciendo en todo el país para unirse a otros, motivados tal vez tanto por capricho como por altruismo, para intentar mover objetos inamovibles.

Digamos que has decidido intentar mover algo que pesa cientos de toneladas o más. Hacer esto solo podría ser difícil. Así que buscas la ayuda de tantos desconocidos como puedas reunir.

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Esto comenzó el 8 de noviembre en Cloud Gate, la escultura pública de 110 toneladas en el Millennium Park de Chicago que la mayoría conoce como The Bean.

Cientos de personas se presentaron para mover The Bean, según lo informó Art News. Estaban respondiendo a volantes anónimos pegados en persona y circulados en línea que sugerían que era vital mover The Bean. Una página web sugirió que moverla dejaría al descubierto una puerta oculta y ayudaría a un hombre atrapado adentro.

“Si movemos The Bean unos 18 centímetros hacia la izquierda”, afirmaba, “Podríamos acceder a esa puerta y darle recursos al hombre dentro de The Bean”.

Resultado: The Bean no se movió.

La rivalidad cívica pareció ser un motivador para un esfuerzo similar una semana después en el Arco Gateway de 192 metros de altura en San Luis. Pesa mucho más que The Bean.

Megan Estopare, quien promueve su ciudad natal con el sitio web StlAin’tBad, tuvo la idea después de enterarse de lo sucedido en The Bean.

“Comenzó como una broma”, dijo en una entrevista, “pero tuvo mucha aceptación”.

“Recibimos mucha mala prensa cada vez que se menciona a San Luis”, dijo. “Pensé que sería emocionante que la ciudad se reuniera para algo tonto e inofensivo”.

“Chicago no pudo hacerlo”, le dijo a St. Louis Public Radio Kyle Mrotek, uno de los empujadores. “Tenemos que dejarlos en evidencia. Mostrarles la mejor ciudad: somos nosotros”.

Decenas terminaron empujando el arco, esperando nuevamente moverlo unos arbitrarios 18 centímetros. “Todos los que se presentaron se estaban apoyando en él a modo de broma”, dijo Estapore, “gritando: ‘¡Empujen con todas sus fuerzas!’”.

Resultado: El arco no se movió.

Los neoyorquinos, a quienes nunca les gusta quedarse excluidos, organizaron un esfuerzo para empujar su propio monumento en forma de arco, en Washington Square Park, el sábado. Un par de decenas de personas se presentaron alegres y relajadas, listas para empujar y documentar el esfuerzo en las redes sociales.

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Resultado: Este arco de unos 22 metros de altura tampoco se movió.

En un momento en que el presidente Donald Trump está haciendo alteraciones bastante significativas a la capital, los residentes decidieron el domingo hacer su propia modificación: empujar el Monumento a Washington.

Los organizadores habían notado que aunque el monumento estaba más o menos alineado con el Monumento a Lincoln en una línea este-oeste, estaba un poco más alejado de una línea norte-sur con la Casa Blanca. Los empujadores dijeron que esperaban una mejor disposición.

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Unas treinta personas se presentaron.

“Es simplemente divertido reunir a la gente y llevarla realmente a los monumentos”, le dijo un participante a News9. “Creo que si vives aquí, te olvidas un poco de que esto está aquí”.

Resultado: El monumento no se movió.

No hay nada nuevo bajo el sol.

En 1967, durante una marcha contra la guerra en el Pentágono, al poeta beat Allen Ginsberg se le ocurrió la idea de intentar levitar la sede del Departamento de Defensa. Los yippies Abbie Hoffman y Jerry Rubin se unieron a Ginsberg en el intento.

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Después de discursos cerca del Monumento a Lincoln, decenas de miles comenzaron a cruzar el Memorial Bridge hacia Virginia y hacia el Pentágono, el cual los manifestantes veían como el centro de la guerra de Vietnam a la que se oponían ferozmente.

“No había ningún plan sobre qué hacer cuando llegáramos al edificio”, recordó el activista Bill Zimmerman en 2017. “Los más fantasiosos hablaban de ‘levitar’ el edificio y ‘exorcizar’ los espíritus malignos en su interior”.

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No eran suficientes personas para rodear el Pentágono, uno de los edificios de oficinas más grandes del mundo que tiene unos 28 kilómetros de pasillos. Aun así, hubo cánticos y fuerza de voluntad. Y gran parte de lo que buscaban los organizadores era la atención de los medios de comunicación, la cual consiguieron.

Resultado: El Pentágono no levitó.

Pero para Ginsberg, eso no importó.

“La levitación del Pentágono fue un suceso que desmitificó la autoridad de las fuerzas armadas”, le dijo al Smithsonian Magazine en 2017. “El Pentágono fue levitado simbólicamente en la mente de la gente en el sentido de que perdió su autoridad, que había sido incuestionable y no había sido desafiada hasta entonces”.

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