Murió Dick Cheney, vicepresidente de Bush y artífice de la guerra contra el terrorismo

Dick Cheney, considerado como el asesor más influyente de George Bush y principal artífice de la guerra contra el terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre, sufrió problemas coronarios durante casi toda su vida. Foto: AFP - MANDEL NGAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dick Cheney, quien fue el segundo al mando en Estados Unidos durante la Presidencia de George Bush, falleció a los 84 años. A través de un comunicado divulgado este martes, su familia dio a conocer que las causas del deceso fueron complicaciones de una neumonía y de una enfermedad cardíaca y vascular. Así lo informaron medios locales como The New York Times y CNN.

La nota, según se lee en la prensa estadounidense, mencionó que al momento de su fallecimiento estuvo acompañado por su esposa e hijas, así como por otros allegados. “Fue un gran hombre que enseñó a sus hijos y nietos a amar a nuestro país y a vivir vidas de coraje, honor, amor y bondad”, agregó la nota: “Estamos inmensamente agradecidos por todo lo que hizo por nuestro país. Somos inmensamente afortunados de haber amado y haber sido amados por este noble hombre”.

Cheney, considerado como el asesor más influyente de Bush y principal artífice de la guerra contra el terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre, sufrió problemas coronarios durante casi toda su vida. De hecho, padeció cinco ataques cardíacos entre 1978 y 2010 y usó un dispositivo para regular su ritmo cardíaco desde 2001. Eso, sin embargo, no afectó su desempeño como vicepresidente. En 2012, tres años después de retirarse, se sometió a un trasplante de corazón exitoso.

¿Quién fue Dick Cheney para Estados Unidos?

Fue considerado el vicepresidente más poderoso del país norteamericano en la época moderna. Fue él quien, bajo premisas erróneas, contribuyó a que Estados Unidos se involucrara en la invasión de Irak. Aunque fue una figura influyente y controversial, en los últimos años de su vida resultó prácticamente marginado del Partido Republicano por sus críticas a Donald Trump, a quien calificó de “cobarde” y de la mayor amenaza que ha enfrentado la república. De hecho, en las elecciones de 2024 votó por la demócrata Kamala Harris.

Exrepresentante de Wyoming, exsecretario general de la Casa Blanca y exsecretario de Defensa, Cheney se desempeñaba como empresario cuando George Bush le encargó la tarea de evaluar a los posibles candidatos a la vicepresidencia. Él terminó jurando en ese cargo y fue él quien estaba en la Casa Blanca, con el presidente fuera de la ciudad, en la mañana del 11 de septiembre.

Él fue quien dio la orden extraordinaria de autorizar el derribo de cualquier otro avión secuestrado que se dirigiera a la Casa Blanca o al Capitolio. A lo largo de su vida no se arrepintió de las decisiones que tomó. Sobre la guerra de Irak, dijo ante CNN en 2015 que “era lo correcto. Lo creía entonces y lo creo ahora”.

Tras los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono, Cheney asumió el papel de estratega principal en los despliegues militares totales en Afganistán y, posteriormente, en Irak. Él se ganó la reputación de ser talentoso y a veces despiadado.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com