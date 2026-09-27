Nace VÉRTICE, una apuesta desde la sociedad civil en materia de política exterior

En ese marco, se llevó a cabo el conversatorio “La nueva política exterior colombiana en un contexto internacional cambiante”, un espacio de diálogo y reflexión sobre los principales desafíos que enfrenta Colombia en materia de relaciones internacionales, derechos humanos, paz y multilateralismo ante las transformaciones del contexto nacional, regional e internacional. El panel estuvo compuesto por Scott Campbell, jefe de la…

En ese marco, se llevó a cabo el conversatorio “La nueva política exterior colombiana en un contexto internacional cambiante”, un espacio de diálogo y reflexión sobre los principales desafíos que enfrenta Colombia en materia de relaciones internacionales, derechos humanos, paz y multilateralismo ante las transformaciones del contexto nacional, regional e internacional. El panel estuvo compuesto por Scott Campbell, jefe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Arlene Tickner, académica e internacionalista; María Teresa Aya Smitmans, internacionalista y analista de Caracol Noticias; y Rodrigo Uprimny Yepes, jurista, académico e investigador, bajo la moderación de Juliana Bustamante Reyes, directora de Vértice.

En sus palabras de presentación, Juliana Bustamante, señaló que Vértice es una apuesta por el conocimiento como herramienta de participación democrática que surge de la preocupación por el momento político que atraviesan Colombia y el mundo, en el cual principios que durante décadas parecían formar parte de unos consensos básicos, como el respeto por los derechos humanos, el valor del derecho internacional, la cooperación y la búsqueda de soluciones multilaterales, están siendo duramente cuestionados. A la vez, es una propuesta que confía en las herramientas del ordenamiento colombiano y la fuerza de la sociedad civil como mecanismos para enfrentar estos retos. Vértice es una organización de la sociedad civil integrada y liderada por mujeres, que a través de la investigación, la pedagogía y la incidencia busca acercar los temas internacionales a la sociedad y brindar herramientas para que se comprenda su impacto en la garantía de derechos y la construcción de paz. Además, tiene una clara apuesta por trabajar con gente joven, para formar pensamiento crítico: “Queremos que Vértice sea un espacio para investigar, aprender, preguntar y discutir; un espacio donde las y los jóvenes puedan participar en las conversaciones que definirán el futuro de los derechos humanos, la política exterior y la paz.”

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Durante el conversatorio se buscó identificar el contexto de la actual situación mundial en materia de relaciones exteriores, determinar los efectos que las decisiones del actual gobierno pueden tener en materia de respeto a la Constitución, garantía de derechos y construcción de paz, el rol de Naciones Unidas en este momento y los mensajes que podrían quedar para el gobierno y la sociedad civil. La reflexión empezó con la identificación del miedo como la emoción que está guiando la forma cómo se desarrollan las relaciones entre los Estados y la consecuente reacción defensiva que implica esa postura. Dentro de las ideas compartidas, se destaca la preocupación frente al desarrollo de una política exterior colombiana de sumisión a los intereses de Estados Unidos e Israel, que pone al país en una situación desventajosa al alejarse de mecanismos que tradicionalmente ha defendido y le han servido, como a otros países, para defender su autonomía y soberanía. Se indicó, además, que el multilateralismo y el fortalecimiento de los mecanismos de protección interna de los tratados de derechos humanos, han sido desarrollados en buena medida por América Latina y, en particular por Colombia, lo que protege las conquistas alcanzadas de eventuales desmontes que puedan intentarse. Sin embargo, se llamó la atención sobre la importancia de defender el valor de la construcción colectiva de reglas del juego para que haya mayor equilibrio en las relaciones entre Estados grandes y pequeños y también reconocer la necesidad de trabajar hacia la reforma de organizaciones internacionales, en particular de la ONU, para superar su bloqueo burocrático y su incapacidad de actuar ante situaciones que amenazan la paz y la seguridad internacionales, en línea con la Carta de Naciones Unidas. Adicionalmente, se reflexionó sobre la necesidad de que la ONU en Colombia logre dar a conocer al gobierno el sentido y valor de su presencia, particularmente en los territorios, lo cual se evidenció, lamentablemente, en el marco de la reacción por la tragedia del terremoto del 10 de agosto pasado, pero que además implica acompañar liderazgos sociales y aportar a la construcción de paz en el país. Por último, se resaltó la necesidad de transformar el derecho internacional hacia el futuro, y no con la nostalgia del pasado, para enfrentar los nuevos desafíos y necesidades, defendiendo los principios fundacionales del mismo.

Para conocer más sobre el trabajo de Vértice, visita www.verticepolexterior.com, Instagram: @verticepolexterior, X: @verticepolext y LinkedIn: Vértice Política Exterior.

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