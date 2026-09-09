Narcotráfico y seguridad: las claves de la visita de Marco Rubio a Ecuador

Pasó un año desde que el secretario de Estado estadounidense estuvo en el país andino. Con operaciones conjuntas contra supuestas narcolanchas, su viaje de este miércoles busca reforzar acciones encaminadas a las extradiciones y a abrir oportunidades comerciales con Quito. Le explicamos lo que se espera del encuentro entre Marco Rubio y el presidente Daniel Noboa.