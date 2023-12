“Necesitamos apoyo”: el mensaje de Zelenski para el Congreso de EE. UU.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski (centro), camina con el líder de la minoría del Senado estadounidense, Mitch McConnell (der.), y el líder de la mayoría del Senado estadounidense, Chuck Schumer (izq.), tras reunirse con miembros del Senado estadounidense en el Capitolio en Washington, D. C. Foto: EFE - MICHAEL REYNOLDS

La diplomacia ucraniana busca lograr antes de que termine el año garantías de que recibirá la multimillonaria asistencia militar estadounidense, lo que le permitiría resistir el invierno y repeler la ofensiva rusa en varios sectores del frente, principalmente, en la región de Donetsk. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llegó este martes al Congreso de Estados Unidos para presionar a los republicanos, muy reticentes a aprobar un paquete con ayuda militar para su país.

Zelenski llegó al Congreso en torno a las 09H00 (14H00 GMT) para hablar con los miembros del Senado, la Cámara Alta en manos de los demócratas del presidente Joe Biden. Después lo hará con los congresistas de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos y bastante reticente a seguir apoyando a Ucrania.

“Gracias a todos los que apoyan a nuestro estado y a nuestro pueblo en la lucha por la libertad y la independencia”, escribió hoy Zelenski en Telegram, tras una serie de reuniones en EE. UU. previas a su encuentro en la Casa Blanca con el líder estadounidense, Joe Biden.

Este lunes, el mandatario ucraniano se entrevistó con los directivos de varias empresas de armamento estadounidenses, a los que animó a cooperar con la industria ucraniana para reforzar militarmente a sus países en el actual contexto internacional.

“Estamos listos para producir más munición y material militar, pero necesitamos apoyo”, aseguró Zelenski.

En este sentido, destacó la importancia para Ucrania de “desarrollar la producción conjunta de munición para artillería, sistemas de defensa antiaérea y sistemas de artillería y misiles”.

El FMI confirma su apoyo

Entretanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este lunes la segunda revisión del acuerdo firmado con Ucrania, una decisión que libera 900 millones de dólares para Kiev.

Este desembolso forma parte del Acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (EFF, siglas en inglés), un paquete a 48 meses firmado con Ucrania el pasado mes de marzo por un valor total de 15.600 millones de dólares.

“A pesar de la guerra de Rusia en Ucrania, los indicadores macroeconómicos han sido más sólidos de lo esperado, contribuyendo a la revisión al alza de las perspectivas de crecimiento”, apuntó el Fondo en un comunicado.

El nuevo desembolso llega el mismo día que la directora del FMI, Kristalina Georgieva, recibió al presidente ucraniano en la sede del organismo en Washington para un encuentro en el que reafirmó su compromiso con Kiev.

Esperanzas fallidas

El líder demócrata recibirá a su homólogo ucraniano a primera hora de la tarde en la Casa Blanca, antes de una rueda de prensa conjunta.

“Si hay alguien que se alegre con estos temas sin resolver en el Capitolio es Putin y su camarilla enfermiza”, acusó el lunes Zelenski.

Tras su reunión con los senadores estadounidenses, Zelenski tiene previsto un encuentro con el presidente de la Cámara de Representantes. Esta reunión con el republicano Mike Johnson es especialmente importante en un momento en que algunos congresistas de la derecha radical piden el cese total de la ayuda.

“Zelenski ha venido a mendigar y los ‘belicistas’ de Washington quieren darle una ayuda ilimitada”, criticó en la red social X Marjorie Taylor Greene, representante de este movimiento.

En teoría, el Congreso sólo tiene de plazo hasta el viernes -cuando comienza el receso parlamentario- para alcanzar un acuerdo. La Casa Blanca ha advertido que “se quedará sin dinero” a finales de año si no se hace algo.

Ucrania teme que un estancamiento duradero en Estados Unidos afecte también a la ayuda militar europea, a pesar de la llegada al poder en Polonia de un nuevo gobierno más favorable a apoyar a Kiev. El martes, el Kremlin afirmó que cualquier nueva ayuda estadounidense está condenada a ser un “fiasci”.

El nuevo espaldarazo a Kiev, a falta del resultado de la reunión entre Zelenski y Biden, llega en un momento complejo en el campo de batalla, cuando la dirección ucraniana admite abiertamente el fracaso de la contraofensiva, lanzada hace medio año.

El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksí Danílov, reconoció este martes que las acciones ofensivas de Kiev no cumplieron con las esperanzas depositadas. En una entrevista con la BBC, Danílov aseguró que “eso no significa que la victoria no estará del lado ucraniano”. En cuanto a la situación en el frente, según Danílov, es “muy difícil”.

“No ha habido una guerra como la que tenemos en nuestro país, ni en el siglo XX ni en el XXI”, aseguró.

Rusia resta importancia a gestiones de Kiev

Moscú, por su parte, le restó hoy importancia a los esfuerzos de Kiev para asegurar la continuidad de la ayuda de EE. UU. y puso en duda la permanencia en el poder de Zelenski.

“Es importante que todos comprendan que las decenas de miles de millones de dólares inyectados en Ucrania no le ayudaron a lograr ningún éxito en el campo de batalla”, afirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Peskov aseguró que la situación tampoco va a cambiar después de la reunión entre Biden y Zelenski. Además, opinó que los “fracasos de Kiev” desprestigian a las autoridades y pueden llevar al cambio de poder en el país, escenario en lo que, según el Kremlin, estaría interesado ahora Occidente.

La portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, calificó, por su parte, de un “esquema criminal” el envío de la ayuda estadounidense a Kiev, diseñada de tal manera que beneficia principalmente a la industria armamentística de EE.UU.

Mientras, un sondeo difundido este martes indica que el 87 % de los ucranianos se muestra optimista sobre la suerte de la guerra si la ayuda occidental no escasea; y el 58 cree que, incluso con la reducción de la asistencia militar, Kiev debe seguir combatiendo. A la vez, un 32 % considera que hay que cesar las hostilidades con firmes garantías de seguridad de Occidente y dejar para el futuro el asunto de la liberación de los territorios en manos de Rusia.

