"La destrucción de las instalaciones nucleares de Irán fue difícil. Muy difícil de hacer. Pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que he tomado como primer ministro porque si no lo hubiéramos hecho estaríamos todos muertos", añadió el mandatario en un discurso…

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este jueves ante la Asamblea General de la ONU que destruir las instalaciones nucleares de Irán fue "una de las decisiones más fáciles" que ha tomado como primer ministro porque, de no hacerlo, "todos estaríamos muertos".

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Netanyahu, ante la sala medio vacía en la ONU, vuelve a negar que haya un genocidio en Gaza

"La destrucción de las instalaciones nucleares de Irán fue difícil. Muy difícil de hacer. Pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que he tomado como primer ministro porque si no lo hubiéramos hecho estaríamos todos muertos", añadió el mandatario en un discurso grandilocuente ante una sala semivacía.

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En su encendido discurso, el líder israelí afirmó que acusar a Israel de haber cometido un genocidio en Gaza "es la mayor mentira del siglo", tras mencionar haber permitido la entrada de vacunas o de alimento a la población ocupada de Gaza.

"Acusar a Israel de genocidio es la mayor mentira del siglo", exclamó Netanyahu en un discurso marcado por inexactitudes, en el que conmemoró las acciones de sus soldados en Gaza y reiteró haber tomado "innumerables medidas para proteger a la población civil", pese a los más de 74.000 muertos en el enclave palestino.

"¿Es esto un genocidio? Por supuesto que no. Es lo opuesto a un genocidio", añadió el mandatario.

"Delincuentes juveniles" en Cisjordania

El primer ministro de Israel calificó de "delincuentes juveniles" a los colonos violentos que atacan a comunidades palestinas en Cisjordania ocupada, durante su discurso el jueves ante Naciones Unidas.

"Lo que (los medios) cubren es un puñado de delincuentes juveniles, unos 150 en total, que van o lanzan piedras, que talan olivos", dijo Netanyahu. "No puedo soportar eso. No toleraré el vigilantismo", aseguró.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967. Más de 500.000 israelíes viven allí en asentamientos junto a unos tres millones de palestinos.

Los asentamientos son ilegales según el derecho internacional y en los últimos meses se produjo un aumento de los ataques y robos perpetrados por colonos extremistas contra palestinos.

Boicot al discurso en la ONU

La intervención de Netanyahu en la ONU volvió a estar marcada un año más por la salida de numerosos representantes de la sala cuando el mandatario tomó la palabra.

El gesto de los delegados dejó amplias zonas de la sala vacías durante uno de los discursos más esperados de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea.

"Si hay más cobardes morales que se quieran ir de la sala, que lo hagan ahora", dijo el propio Netanyahu antes de comenzar su discurso.

Fotografía que muestra a un hombre expresando su apoyo con el puño en alto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante su intervención en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas este jueves en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Sarah Yáñez-richards Foto: EFE - Sarah Yáñez-Richards

Mientras, entre los asistentes en los palcos se podían ver simpatizantes con kipás y pines con la bandera de Israel en las solapas, mientras algunos se hacían selfis y aplaudían de pie.

Entre quienes lo apoyaban, algunos corearon consignas de respaldo a Netanyahu, entre ellas una que decía "Bibi, eres la luz de esta habitación", mientras otros se levantaron para aplaudir al primer ministro israelí.

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La protesta diplomática coincidió con una movilización convocada en distintos puntos de Nueva York, al igual que otros años, contra la presencia del líder israelí en la ciudad con motivo de la Asamblea General.

El primer ministro interviene unas horas después de que lo haya hecho el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, pero en su caso por videoconferencia, después de que el Gobierno de Donald Trump le denegara, de nuevo, los visados para entrar al país.

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Choque entre Netanyahu y el alcalde de Nueva York

Netanyahu viajó a Nueva York tan solo para unas horas, en una visita marcada por el llamamiento del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, a ejecutar la orden de arresto emitida contra él por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva israelí en Gaza.

Mamdani aseguró haber estudiado todas las vías legales disponibles para determinar si la ciudad podría ejecutar su arresto, pero apuntó que "como es evidente" depende de la fuerzas federales, controladas por la Administración de Trump.

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En su discurso, Netanyahu criticó al alcaldi, afirmando que "elogia a criminales condenados por apoyar a Hamás", y le lanzó un mensaje: "No puedes silenciarme. No puedes silenciar la verdad".

En Nueva York hay convocada una protesta en contra de la presencia del israelí en la ciudad y en la ONU.

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Por su parte, también se espera que Netanyahu se reúna con el presidente de Argentina, Javier Milei, y después mantenga un encuentro conjunto con el de Bolivia, Rodrigo Paz; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Panamá, José Raúl Mulino; y el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

No está previsto que se encuentre con el presidente de EE. UU., Donald Trump, quien se encuentra en Washington junto al presidente chino, Xi Jinping.

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