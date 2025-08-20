Nicaragua niega extradición y le otorga asilo político a Carlos Ramón González

Carlos Ramón González, exdirector de la Dapre y cercano al presidente Gustavo Petro, enfrenta orden de captura en Colombia por su implicación en un escándalo de corrupción de la UNGRD. Foto: EFE - Alexa Rochi

El régimen de Nicaragua negó la extradición de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en Colombia, prófugo tras ser imputado por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Nicaragua le otorgó asilo político, según lo confirmó El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

🔑Las claves del caso de Carlos Ramón González (por sí tiene afán)

Carlos Ramón González, exdirector de la Dapre, enfrenta orden de captura en Colombia.

Estuvo vinculado al gobierno de Gustavo Petro como uno de sus funcionarios más cercanos.

Se le investiga por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La orden de captura fue emitida por un tribunal colombiano el año pasado.

“Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos”, aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado compartido por Caracol Radio.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que se estaba tramitando la emisión de una circular roja de Interpol contra González, investigado por cohecho, peculado y lavado de activos.

Montealegre señaló que, de acuerdo con el tratado de extradición entre Colombia y Nicaragua, la entrega solo puede rechazarse por delitos políticos o si no se cumple el principio de doble incriminación. “Se cumplen todos los requisitos del tratado para que González sea extraditado a Colombia”, afirmó para Blu Radio.

“Ya se está tramitando la circular roja en Francia y esas decisiones suelen ser rápidas”, señaló tras una reunión con la canciller Rosa Villavicencio, en la que revisaron el caso para Blu Radio.

El 3 de julio de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá emitió una orden de captura contra él en el marco del proceso por corrupción en la UNGRD.

Carlos Ramón González abandonó Colombia y desde el 5 de noviembre de 2024 se encuentra en Nicaragua, donde obtuvo una cédula de residencia válida hasta junio de 2025. Documentos oficiales indican que la Embajada de Colombia en Managua solicitó en mayo la renovación de este permiso, a pesar de que el exfuncionario ya había sido imputado por la Fiscalía.

📌 ¿Qué hacía Carlos Ramón González en el gobierno de Gustavo Petro?

Carlos Ramón González fue director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante el gobierno de Gustavo Petro en Colombia.

En ese cargo, estaba encargado de coordinar las políticas y acciones del Estado frente a emergencias y desastres naturales, así como de gestionar la prevención, mitigación y atención de riesgos en todo el territorio nacional. De acuerdo con la Fiscalía, Carlos Ramón González fue calificado por ser, presuntamente, uno de los “cerebros” de toda la operación de desfalco y corrupción a la UNGRD.

“El caso ha sido calificado como el mayor escándalo de corrupción del actual gobierno, con implicaciones que afectan la credibilidad del discurso anticorrupción de Petro”, indicó un análisis de El País sobre el proceso judicial.

González niega los cargos y afirma que son calumnias infundadas. Sin embargo, su vinculación al caso ha generado preocupación sobre la integridad de las reformas sociales impulsadas por el gobierno.

