Sanciones de EE. UU. a la CPI: jueces castigados por investigar a Israel

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles 20 de agosto nuevas sanciones para cuatro miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) por llevar investigaciones sobre crímenes de guerra en Gaza y en Afganistán.

🔑Las claves de las sanciones impuestas por EE. UU. hacia la CPI (por si tiene afán)

EE. UU. sanciona a cuatro jueces de la Corte Penal Internacional por investigar crímenes de guerra en Gaza y Afganistán.

Los sancionados son Kimberly Prost (Canadá), Nicolas Guillou (Francia), Nazhat Shameem Khan (Fiyi) y Mame Mandiaye Niang (Senegal).

Netanyahu celebró la decisión de Washington y la calificó como un freno a la “campaña de desprestigio” contra Israel.

Expertos de la ONU criticaron la medida y advirtieron que socava el derecho internacional y la labor de la CPI.

La Corte Penal Internacional rechazó las sanciones y pidió apoyo a los Estados Partes para defender la justicia internacional.

Esta no es la primera vez que el gobierno de Donald Trump sanciona a ciertos miembros de la CPI, en junio sancionó a cuatro jueces y en febrero a uno. Lo curioso de estas nuevas penalizaciones es que involucran a personas que estarían investigando los crímenes de guerra en Gaza bajo liderazgo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, un importante aliado del gobierno de Donald Trump.

Rubió anunció restricciones contra Kimberly Prost, de Canadá; Nicolas Guillou, de Francia; Nazhat Shameem Khan, de Fiji, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal.

“Estas personas son extranjeras que participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones”, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense en un comunicado.

The @IntlCrimCourt continues to disregard national sovereignty and facilitate lawfare through efforts to investigate, arrest, detain, and prosecute American and Israeli nationals. In response, I am sanctioning four additional ICC officials. We will continue to hold accountable… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 20, 2025

Netanyahu se pronunció este mismo miércoles en agradecimiento al gobierno estadounidense por tomar esta decisión, asegurando que era un acto en contra de la “campaña de desprestigio contra el Estado de Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel”.

“Felicito a Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., por decidir imponer sanciones a los jueces de la Corte Penal Internacional de La Haya”, afirmó el mandatario en un comunicado.

Sin embargo, varios expertos en derechos humanos de la ONU se han manifestado en contra de esta medida.

“La orden es un ataque al Estado de derecho global y golpea el corazón mismo del sistema de justicia penal internacional. Las restricciones financieras que impondrá socavan a la CPI y sus investigaciones sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en todo el mundo, incluidos aquellos cometidos contra mujeres y niños”, aseguraron en un comunicado compartido por el medio turco Anadolu Ajansı.

👉 ¿Quiénes son los jueces?

Kimberly Prost, de Canadá; Nicolas Guillou, de Francia; Nazhat Shameem Khan, de Fiji, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal, son los cuatro jueces sancionados por Estados Unidos, por sus investigaciones sobre Israel y Afganistán.

Kimberly Prost ha participado en procesos de la Corte relacionados con crímenes de guerra en los que se investigan a las fuerzas armadas estadounidenses y a la CIA por sus intervenciones en diferentes conflictos globales, según la agencia EFE.

Mame Mandiaye Niang y Nazhat Shameem Khan son supervisores de crímenes graves que suceden en Kabul, la capital de Afganistán, que involucran a los Estados Unidos.

El francés Nicolas Guillou hace parte de la cámara que emitió sanciones de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de defensa, Yoav Galant. Entre otros israelíes acusados de perpetrar crímenes de guerra en Gaza, según la agencia EFE.

🎤 La respuesta de la Corte Penal Internacional

Por medio de un comunicado, la CPI rechazó las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a sus funcionarios y hace un llamado a los Estados Partes y a todos aquellos que estén del lado de “los valores de la humanidad”, a brindar su apoyo a la corte.

“Estas sanciones representan un flagrante ataque contra la independencia de una institución judicial imparcial que opera bajo el mandato de 125 Estados Partes de todas las regiones. Constituyen, además, una afrenta contra los Estados Partes de la Corte, el orden internacional basado en normas y, sobre todo, contra millones de víctimas inocentes en todo el mundo”, aseguró la corte en el comunicado.

The #ICC strongly rejects new US sanctions against Judges and Deputy Prosecutors ⤵️ https://t.co/yasAu2G4W0 — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) August 20, 2025

👉 Llamado internacional

Bélgica reiteró su oposición a las sanciones de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI), advirtiendo que estas medidas socavan los esfuerzos por garantizar justicia y rendición de cuentas.

“Bélgica lamenta una vez más las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra jueces y fiscales adjuntos de la Corte Penal Internacional”, expresó el ministro de Exteriores, Maxime Prevot, en X.

“Al igual que con las sanciones anteriores, Bélgica reafirma su apoyo inquebrantable a la CPI, a su independencia y a su personal”, añadió.

