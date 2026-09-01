Nicolás Maduro busca desestimar el caso por narcotráfico en EE. UU. alegando inmunidad

Nicolás Maduro difunde sus primeras imágenes en la cárcel de Nueva York. Foto: Agencia EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras casi ocho meses desde su derrocamiento forzoso, luego de un ataque estadounidense en Caracas, Nicolás Maduro y su defensa se alistan para presentar el miércoles 2 de septiembre unas mociones con las cuales buscan alegar que el caso penal por narcotráfico contra el exlíder chavista debe ser desestimado.

Le sugerimos: El sismo político de Rubén Rocha puso contra las cuerdas a Sheinbaum, y no solo ante EE. UU.

Su abogado, Barry Pollack, citado por Reuters, aseguró que él se declaró inocente y que goza de inmunidad judicial como jefe de Estado soberano, además de que planteó dudas sobre su captura el 3 de enero. Es una tarea complicada convencer al juez Alvin Hellerstein de ello, pues, como informó la agencia de noticias a partir de consultas con voces expertas en derecho internacional y defensa penal, los precedentes que guardan alguna similitud con el caso de Maduro no le favorecen mucho en su reclamo.

El tema en cuestión está en el debate acerca de si Maduro era realmente jefe de Estado, y ahí parece que los argumentos de los fiscales tienen más fuerza que los de la defensa. “Los tribunales estadounidenses suelen respetar la autoridad del presidente y su gabinete en las disputas sobre quién es reconocido como líder de un país extranjero, y Estados Unidos no ha reconocido a Maduro como presidente de Venezuela desde 2019″, informó la agencia de noticias. Además, los togados también han sostenido que los acusados ​​en casos penales pueden ser procesados ​​incluso si son traídos ilegalmente a Estados Unidos.

Los antecedentes no benefician mucho a Maduro, de quien se espera que se aferre al principio de inmunidad procesal de jefe de Estado. De hecho, está el intento fallido del exdictador panameño, Manuel Noriega, de invocar esa misma premisa tras su captura por el Ejército estadounidense y su traslado a Miami por cargos de narcotráfico. En 1990, un juez federal rechazó el argumento de Noriega porque nunca ostentó oficialmente el título de presidente.

También le puede interesar: Privatización del petróleo de Venezuela y concesiones por un siglo: EE. UU. sobre el acuerdo

Ahora bien, la historia puede ser distinta si Venezuela, bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez, que está en constante presión de la administración de Donald Trump, respalda la solicitud de inmunidad. Eso, por ejemplo, no sucedió en el caso del panameño. El país centroamericano nunca solicitó algo así luego de confirmarse la condena.

Aunque a principios de año se le escuchó a Rodríguez describir a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela y exigió su regreso, con el paso de los meses los funcionarios venezolanos han guardado silencio frente a ello, en medio de una cooperación directa con Estados Unidos que, como se conoció en los últimos días, está atravesada por los intereses de Washington en el petróleo del país suramericano.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com