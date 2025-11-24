“No soy narco, solo me gustan Gucci y los clubes de striptease”: el artículo de The Times sobre Petro

“Gustavo Petro, el líder de izquierda y un feroz crítico de los excesos del consumismo, parece tener una inclinación por Gucci, Ralph Lauren, Prada y alguno que otro club de striptease”, se lee en un artículo de The Times. Foto: EFE - Carlos Ortega

El periódico The Times, del Reino Unido, publicó un artículo a propósito de lo que se conoció de los estados de cuenta del presidente colombiano, Gustavo Petro. En un intento por refutar las acusaciones por narcotráfico, los documentos expusieron sus compras de lujo y una escapada nocturna, como lo expuso el medio de comunicación.

El artículo inicia con unas duras afirmaciones frente al mandatario: “Gustavo Petro, el líder de izquierda y un feroz crítico de los excesos del consumismo, parece tener una inclinación por Gucci, Ralph Lauren, Prada y alguno que otro club de striptease”.

El periódico británico, a renglón seguido, específico que las 30 páginas confirmaban que sus ingresos no corresponden con los de un narcotraficante, pero que en los detalles surgieron elementos de interés, más que todo “gustos marcadamente capitalistas”: en 2023 gastó 1.250 euros en una tienda Gucci en Portugal, además de que compró en la tienda de telas italiana Casa dei Tessuti, así como en Ralph Lauren, Apple y Saks Fifth Avenue.

A renglón seguido, mencionó: “Y entonces, en mayúsculas incómodamente indiscretas, apareció un cargo destacado: el “MÉNAGE STRIP CLUB”, en Lisboa, donde Petro había gastado el equivalente a 40 euros”. Según su agenda oficial, supuestamente se encontraba en visita de trabajo en España, no en Portugal, en ese momento.

El medio lanzó una frase más incisiva: “El hecho de que el presidente aparentemente terminara un día ajetreado de compras en Europa con una visita a un club de striptease ha sido aprovechado por la oposición política en Colombia, que se ha deleitado en exponer la aparente hipocresía de todo el asunto”. Con ello recordó la reacción de la precandidata a las elecciones de 2026, Vicky Dávila, quien dijo: “Ya no queda dignidad presidencial”.

No es la primera vez que la prensa internacional expone algo de lo relacionado con Petro y su familia. Por ejemplo, el diario sueco Expressen detalló que la primera dama Verónica Alcocer lleva una vida de lujos en Europa. “Aquí vive en un apartamento, se codea con millonarios que beben champán, y se le ha visto de fiesta en el club privado Noppes”, contó la publicación. También coincidió con el revuelo que causó la inclusión de la pareja presidencial, de la que se conoce que está separada, y de Nicolás Petro en la lista Clinton.

En medio de las acciones de Washington, calificadas por varios como un castigo político contra el presidente, se ha dicho que Alcocer se habría beneficiado del cierre de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y la empresa aeroespacial y de defensa sueca Saab para la adquisición de 17 de sus aviones de combate Gripen. El presidente, sin embargo, lo negó tajantemente.

