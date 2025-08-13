Nueva pelea entre Marco Rubio y Petro: esto contestó el colombiano

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Archivo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a criticar al presidente colombiano Gustavo Petro, a quien calificó como un mandatario “bastante errático” en la toma de decisiones.

Las declaraciones, ofrecidas en el pódcast Sid and Friends in the Morning, coincidieron con la conmoción que vive el país tras el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, sobre la que Rubio también se pronunció.

“Con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”, aseguró Rubio tras la muerte de Uribe.

Rubio expresó su “profunda preocupación” por la situación política y de seguridad en Colombia, asegurando que existe una creciente percepción de inestabilidad institucional.

“Estamos muy preocupados por Colombia (…) este tipo Petro ha sido bastante errático en su toma de decisiones y en algunas de las cosas que está haciendo”, afirmó el secretario de Estado.

Rubio también advirtió que Colombia podría retroceder a los niveles de violencia de los años 90, mientras que el presidente colombiano respondió defendiendo su gestión y acusando a Estados Unidos de respaldar un “genocidio” en Gaza.

Petro señaló que no es tan “errático” como para apoyar a un gobierno que, según cifras de organismos internacionales, ha causado la muerte de miles de menores, y cuestionó la postura estadounidense en la ONU, donde ha reiterado su apoyo a las acciones militares de Israel contra Hamás.

El intercambio de declaraciones refleja un momento de alta tensión diplomática entre Washington y Bogotá, mientras una delegación estadounidense viaja a Colombia para fortalecer las relaciones bilaterales.

La delegación bipartidista, encabezada por el republicano Bernie Moreno y el demócrata Rubén Gallego, visita Colombia entre el 11 y el 15 de agosto para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, inversión extranjera y lucha contra el crimen organizado, así como para discutir la creciente influencia de China en la región.

El grupo se reunirá con el presidente Gustavo Petro, congresistas, alcaldes y empresarios en Bogotá y Cartagena, con el objetivo de robustecer la cooperación legislativa y abordar temas clave para la estabilidad institucional y la confianza inversionista.

La visita fue anunciada desde marzo, por lo que no fue motivada por el asesinato de Uribe Turbay, aunque la comitiva aprovecha su momento en el país para presentar sus respetos al senador.

Moreno y Gallego, ambos con raíces colombianas, expresaron sus condolencias y llamaron a la reconciliación y la defensa de la democracia, mientras figuras como Marco Rubio, Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar resaltaron su liderazgo y compromiso con el país.

