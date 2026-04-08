Nueva York sanciona app de reparto y protege a restaurantes de inmigrantes afectados

Dos repartidores de una app de domicilios en Nueva York durante su jornada laboral. Foto: EFE - Angel Colmenares

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La Alcaldía de Nueva York anunció este miércoles un acuerdo que obliga a pagar casi un millón de dólares a una aplicación de reparto de comida, HungryPanda, por realizar cobros indebidos de comisiones a los restaurantes, que recibirán una restitución.

El alcalde, el demócrata socialista Zohran Mamdani, informó en una rueda de prensa del acuerdo, que es el primero obtenido aplicando una legislación local que limita las llamadas ‘comisiones basura’ de las apps de reparto para proteger a los restaurantes, según un comunicado.

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Mamdani señaló que la mayoría de los restaurantes afectados son propiedad de inmigrantes que trabajan duro “para equilibrar los costes diarios como salarios, alquiler, equipamiento y gastos, y aún más duro para mantenerse a flote cuando una plataforma de reparto les roba”, recogen medios locales.

HungryPanda, popular entre la comunidad asiática de Nueva York, aceptó pagar USD 580.000 de restitución que se repartirán entre unos 380 restaurantes y USD 294.000 de multa, y ser más transparente para cumplir con la legislación contra las comisiones basura, indica la nota.

El Departamento de Protección de Consumidores y Trabajadores (DCWP, por su sigla en inglés), de nueva creación, concluyó que esta app usaba tácticas para hacer los cobros indebidos, como juntar varias comisiones en un solo producto o clasificar los cargos como “promociones deducidas”.

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La ley en cuestión limita al 15 % las comisiones por servicios de reparto; al 5 % las de servicios básicos como el procesamiento de un encargo y al 3 % las del procesamiento de un pago electrónico, aunque hay excepciones, especificó la Alcaldía.

HungryPanda ya fue multada en enero en Nueva Yorkpor violar la legislación sobre el salario mínimo de los repartidores (deliveristas), formando parte de un acuerdo conjunto de 5 millones de dólares junto a Uber Eats y Fantuan, en parte destinados a compensar a unos 50.000 trabajadores.

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