Nuevo ataque de agentes federales contra civiles en EE. UU.: dos personas heridas en Oregon

Imagen de archivo de referencia. Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dos personas resultaron heridas por tiros de agentes federales en la ciudad de Portland (Oregon) en Estados Unidos el jueves, informó la policía local.

“Dos personas están en el hospital después de un tiroteo que involucró a agentes federales”, señaló la Policía de Portland en un comunicado, un día después de que una mujer estadounidense muriera por el disparo de un oficial de inmigración en Mineápolis.

La policía local —que recalcó que sus agentes no estuvieron involucrados en el tiroteo— dijo en un comunicado que acudió tras recibir llamados de auxilio a primera hora de la tarde.

“Los agentes respondieron y encontraron a un hombre y a una mujer con aparentes heridas de bala. Los policías aplicaron un torniquete y solicitaron la presencia de personal médico de emergencia”, informó la nota.

“Los pacientes fueron trasladados al hospital. Se desconoce su estado. Los oficiales determinaron que las dos personas resultaron heridas en el tiroteo que involucró a agentes federales”, agregó.

La oficina local del FBI hizo una publicación en redes sociales confirmando el tiroteo, pero luego la eliminó.

“El FBI de Portland investiga un tiroteo que involucra a agentes y que ocurrió aproximadamente a las 2:15 pm (22H15 GMT) (...) en el que participaron agentes de Aduanas y Protección Fronteriza y en el que dos individuos fueron heridos”, señalaba la publicación.

La cadena local KATU2, afiliada a ABC, señaló que las personas heridas huyeron de la escena del tiroteo y entraron a un complejo de apartamentos, donde pidieron ayuda.

El alcalde de Portland, el demócrata Keith Wilson, aseguró que el hecho es el “resultado” de la presencia de agentes federales fuertemente armados en su ciudad, como parte de los operativos ordenados por el presidente Donald Trump contra la inmigración irregular.

“Solo un día después de la horrenda violencia en Minnesota a manos de agentes federales, nuestra comunidad en Portland ahora se enfrenta a otro problemático incidente”, afirmó refiriéndose a la muerte de una mujer de 37 años en Mineápolis.

“Portland no es un ‘campo de entrenamiento’ para agentes militarizados y la ‘fuerza total’ con la que amenaza la administración tiene consecuencias mortales”, dijo. Y pidió al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que termine “todas las operaciones” en su ciudad hasta que acabe la investigación.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com