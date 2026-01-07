¿Qué pasa en Mineápolis? Agente de migración mató a tiros a una mujer: Trump lo defiende

Agentes de la policía de Minneapolis acudieron al lugar donde una mujer fue asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 7 de enero de 2026. Foto: EFE - CRAIG LASSIG

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un agente de inmigración del estado de Minnesota mató a tiros a una mujer que presuntamente había tratado atropellar a algunos de sus compañeros con un vehículo, informaron el miércoles autoridades estadounidenses, que calificaron el hecho de “acto de terrorismo”.

Mientras agentes de la policía federal de inmigración (ICE) llevaban a cabo “operaciones selectivas” en la ciudad norteña de Mineápolis, “algunos alborotadores comenzaron a bloquear a los agentes y una de estas alborotadoras violentas convirtió su vehículo en un arma, intentando atropellar a nuestras fuerzas del orden con la intención de matarlas, un acto de terrorismo”, escribió el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

“Un agente del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad de la población, disparó en defensa propia. La presunta autora fue alcanzada y falleció. Se espera que los agentes que resultaron heridos se recuperen por completo”, añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el tiroteo mortal parecía ser en defensa propia y acusó a la víctima de haber atropellado al agente.

“La mujer que conducía el automóvil estaba muy alterada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló de forma violenta, intencionada y viciosa al agente de ICE, que al parecer le disparó en defensa propia”, dijo Trump en Truth Social.

En un video que circula por la red social BlueSky, sin autentificar por la AFP, se ve a agentes del ICE dirigirse hacia un vehículo en marcha.

A continuación, el auto se aleja de los agentes cuando se oyen disparos. Después el vehículo choca contra otro aparcado.

El alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, calificó de “tonterías” la versión de la policía de inmigración.

“Temíamos este momento desde que el ICE llegó a la ciudad”, prosiguió, y añadió que tenía “un mensaje para el ICE: ¡Lárguense de Mineápolis!”.

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, escribió en X que sus equipos “están recopilando información” y “piden a todos que mantengan la calma”.

También calificó a la administración como una “máquina de propaganda” tras su respuesta a la muerte de la mujer.

“He visto el video. No crean en esta máquina de propaganda. El estado se asegurará de que haya una investigación completa, justa y expedita para garantizar la rendición de cuentas y la justicia”, escribió Walz en redes sociales.

Las redadas ordenadas por el gobierno de Donald Trump causaron protestas en algunas ciudades contra las operaciones de los agentes migratorios para detener y expulsar migrantes.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com