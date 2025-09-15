Nuevos detalles sobre el caso de Kirk: IA, pruebas y declaraciones controversiales

El asesinato de Charlie Kirk ocurrió el 10 de septiembre. El caso ha generado polémica, unos lo pintan como una tragedia, otros se oponen. Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

El caso de Charlie Kirk, un activista conservador asesinado el 10 de septiembre en Utah, Estados Unidos, presenta nuevos detalles desde la captura de un sospechoso de 22 años, identificado como Tyler Robinson, quien, según el FBI, tenía una “obsesión” por el fallecido.

Robinson fue arrestado la semana pasada, después de que las autoridades de Utah compartieran fotografías del sospechoso. El padre del joven reconoció a su hijo en el material presentado por la policía y luego le pidió que se entregara.

Según la “Declaración Jurada de Causa Probable”, en caso de que el sospechoso sea culpable, sería acusado por tres delitos: “asesinato agravado, descarga de arma de fuego que causó lesiones corporales graves y obstrucción de la justicia”.

En medio de la nueva información sobre el caso, Kash Pastel, director del FBI, anunció en “Fox & Friends” que en una toalla envuelta alrededor del arma de fuego y en un destornillador fue encontrado ADN de Robinson.

Desviando la atención del asesinato hacia la ideología y el género

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo el domingo que Robinson está influenciado por la “ideología de izquierda”. También agregó que el sospechoso no quiere cooperar con la justicia.

“No está cooperando con las autoridades y aún no ha confesado el crimen. Pero toda la gente de su entorno está cooperando. Y creo que eso es muy importante”, declaró el funcionario.

La postura del gobernador contrasta con sus declaraciones tempranas, en las que instó a bajar la tensión política, pues luego aseguró que “es evidente que había una ideología de izquierda en ese asesino”.

El medio CNN detalló que, según los registros de votantes, Robinson no tiene afiliación a ningún partido político. De hecho, lo describe como un votante “inactivo”.

Por otro lado, el sábado se volvió noticia la relación de Robinson con su pareja transgénero. Los activistas de ultraderecha no dudaron en atacarlo verbalmente. De hecho, Laura Loomer, influencer conservadora, promovió ese mismo día que se “designe el movimiento trans como un movimiento terrorista”.

De igual manera, Elon Musk, el conocido multimillonario alineado con los valores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó para sugerir en redes sociales que deben prohibirse los tratamientos de transición y criticó la ideología de izquierda.

¿Qué más se sabe sobre el caso de Kirk?

Cox contó que la cultura oscura del internet fue un factor que probablemente radicalizó a Robinson. “Claramente, había muchos videojuegos, amigos que han confirmado que existía una especie de internet profundo y oscuro, la cultura de Reddit y otros lugares oscuros de internet donde esta persona se metía a fondo. Se vio en los casquillos… la memeficación que está ocurriendo en nuestra sociedad actual”, expresó el gobernador republicano a NBC News.

Con “casquillos” él hizo referencia a que las municiones encontradas del arma tenían mensajes como: “¡Hey, fascista, atrápala!”, e incluso, el rifle de cerrojo del asesino también tenía frases de una canción antifascista: “Bella Ciao”.

Charlie Kirk es una de las personas que pertenece a la larga lista de 300 casos de actos violentos motivados políticamente en Estados Unidos, según Reuters.

“Hay una persona responsable de lo ocurrido, y esa persona está ahora bajo custodia, pronto será acusada y rendirá cuentas”, dijo Cox en sus primeras declaraciones sobre el sospechoso.

El gobernador también recalcó desde el inicio del caso que pedirá la pena de muerte para el responsable del homicidio.

El pasado viernes, Donald Trump declaró ante Fox News que tenían un sospechoso bajo custodia, y explicó que Robinson podría ser el asesino, según, él aclaró, información preliminar.

Tyler Robinson nació en St. George, una ciudad situada a tres horas y media en coche de la Universidad del Valle, lugar donde fue asesinado el líder conservador el pasado miércoles; sin embargo, creció en Washington, Utah.

El joven obtuvo una beca para la Universidad Estatal de Utah, pero se retiró tras un semestre en 2021, además estuvo en cursos de preingeniería, según una portavoz.

El fallecido, Kirk fue una figura controversial quien encasillo a las mujeres una función biológica, cuando dijo que las féminas “deberían enfocarse más en tener bebés que en desarrollarse profesionalmente”.

El activista conservador también aseguró que si su hija, que en ese entonces tenía 10 años, fuese violada, no la dejaría abortar. Añadido a esto, se opuso a las protestas de “Black Lives Matter” tras la muerte de George Floyd, y también fue un firme defensor del derecho a portar armas.

La inteligencia artificial en el caso

Por otra parte, el caso de Kirk puso en evidencia un concepto presente en esta era digital: la desinformación. Publicaciones falsas, con fotos manipuladas o teorías conspirativas se expandieron a través de redes sociales. De hecho, la agencia Reuters investigó a fondo las publicaciones compartidas y descubrió fallas en varias herramientas de IA.

Grok fue una de ellas. La herramienta mostró fotos sin relación con el caso y también hubo contradicciones sobre la afiliación política de Robinson, errores en la fecha de muerte de Kirk y en la recompensa del FBI.

Otro caso es el de Google, con AI Overview, que vinculó a Hunter Kozak, la última persona que habló con Kirk antes de su asesinato, como un sospechoso que estaba siendo buscado por el FBI.

