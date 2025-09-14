Netanyahu y Rubio en el Muro de Lamentaciones reafirman alianza entre Israel y EE. UU.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (izquierda), rezó junto al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Foto: EFE - ABIR SULTAN

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo tras visitar junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén que la relación entre ambos países “nunca ha sido tan fuerte”.

“Bajo la presidencia de Donald Trump y el secretario Rubio, esta alianza nunca ha sido tan fuerte y lo agradecemos profundamente”, dijo el primer ministro israelí mientras visitaban los túneles subterráneos del Muro de las Lamentaciones acompañados por el embajador de EE. UU. en Israel, Mike Huckabee, y sus respectivas esposas.

Antes, los tres rezaron juntos en el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado para el judaísmo, y Rubio lo hizo portando una kipá en la cabeza, tras lo que metieron entre las piedras de la pared sus respectivas notas en papel, siguiendo la tradición judía por la que se anotan allí oraciones, deseos o sueños.

Netanyahu y Rubio oraron en la zona del Muro reservada a los hombres, cerca de la cual había un punto habilitado para que la prensa pudiera seguir y cubrir la visita. Las mujeres periodistas, sin embargo, no tuvieron acceso a este punto, tal y como atestiguó EFE.

“Debes seguir la visita desde la otra parte del Muro, donde rezan las mujeres. No podéis estar aquí”, dijo un agente de seguridad a las periodistas. Preguntada sobre este asunto, tampoco se pronunció Sara Netanyahu, la esposa del líder israelí, cuando visitó la zona del Muro de las mujeres, donde rezó.

La visita de Rubio, que aterrizó este domingo en Israel, se produce cinco días después de que Israel intentara matar a altos cargos de Hamás afincados en Catar mientras estudiaban la última propuesta de alto el fuego estadounidense, un ataque que molestó al presidente estadounidense, Donald Trump.

Catar es un aliado de Estados Unidos y uno de los principales mediadores para negociar un alto el fuego en Gaza.

Sin embargo, Rubio no se ha pronunciado ni ha respondido a las preguntas de los medios durante su visita al Muro.

“Creo que la visita de Rubio aquí es un testimonio de la durabilidad y la fuerza de la alianza israelí-estadounidense, que es tan sólida y duradera como las piedras del Muro de las Lamentaciones que acabamos de tocar”, dijo el mandatario israelí.

Aparte de una esperada reunión con Netanyahu, se desconocen más detalles de la agenda oficial de Rubio en Israel.

Coincidiendo con la visita de Rubio, este domingo se celebrará en Jerusalén un homenaje al comentarista conservador Charlie Kirk, asesinado el pasado miércoles en un evento universitario en Utah (EE. UU.) al que asistirá el ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli.

Además, este lunes una delegación de 250 legisladores estatales de Estados Unidos visitará Israel y serán recibidos por Netanyahu en el Ministerio de Exteriores, tras lo que asistirán a un acto en la Knéset (Parlamento) en Jerusalén.

Netanyahu, un “obstáculo” para el fin de la guerra

Para el Foro de Familias de los rehenes retenidos en Gaza, la principal organización israelí que congrega a los allegados de los cautivos en Gaza, es Netanyahu quien representa un “obstáculo” para el fin de la guerra.

“Cada vez que se acerca un acuerdo, Netanyahu lo sabotea”, lamentaron.

En la Franja de Gaza, azotada por la hambruna y devastada por casi dos años de guerra, el ejército israelí continúa su ofensiva en Ciudad de Gaza, a la que presenta como uno de los últimos bastiones de Hamás y sobre la que quiere tomar el control.

El sábado el ejército afirmó que más de 250.000 habitantes abandonaron la ciudad desde la intensificación de sus bombardeos.

El portavoz de la Defensa Civil en Gaza, Mahmud Basal, informó que solo 68.000 personas habían logrado evacuar la zona.

Según estimaciones recientes de la ONU, alrededor de un millón de palestinos viven en Ciudad de Gaza y sus alrededores, la más grande del territorio.

La defensa civil local informó de al menos siete muertos el domingo en nuevos ataques israelíes.

Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en la Franja y las dificultades de acceso sobre el terreno, la AFP no puede verificar de forma independiente la información proporcionada por las diferentes partes.

El sur de Gaza “tampoco es seguro”

El sábado, el ejército israelí lanzó panfletos en los que instaba a los habitantes de los barrios occidentales de Ciudad de Gaza a desalojar hacia el sur.

Imágenes de AFP muestran una fila de vehículos y peatones que abandonan Ciudad de Gaza en dirección sur, junto a edificios en ruinas.

Bakri Diab, que huyó del oeste de Ciudad de Gaza hacia esa dirección, afirma que los ataques israelíes también continúan en esa área.

“El sur tampoco es seguro”, dice este padre de cuatro hijos de 35 años.

El conflicto con un ataque de Hamás en Israel, que resultó en la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP basado en datos israelíes.

De las 251 personas secuestradas ese día, 47 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 25 han fallecido, según el ejército israelí.

La ofensiva de represalia de Israel deja al menos 64.756 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud bajo la autoridad de Hamás. También devastó el territorio palestino y provocó una catástrofe humanitaria.

