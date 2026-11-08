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Trump admite que su ofensiva migratoria fue "demasiado dura", pero mantiene su estrategia

Tras la derrota republicana en las elecciones de medio término, Trump admitió que su política migratoria fue demasiado severa. Sus declaraciones contrastan con el nombramiento de Stephen Miller como jefe de gabinete y la promesa de que las deportaciones continuarán.

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Redacción Mundo y Agencia EFE
WASHINGTON (United States), 06/11/2026.- US President Donald J. Trump speaks to reporters as he walks to board Marine One on the South Lawn at the White House in Washington, DC, USA, 06 November 2026. President Trump is scheduled to deliver remarks at the UP Summit during the MAX POWER Aerospace Expo at the NASA Kennedy Space Center. EFE/EPA/EMILY CURIEL
El presidente Donald J. Trump habla con los periodistas mientras camina para abordar el Marine One.
Foto: EFE - EMILY CURIEL

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El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció que su política de deportaciones fue "demasiado dura" tras las elecciones de mitad de mandato del martes pasado en las que su partido perdió las mayorías del Congreso, según una entrevista con la cadena CBS publicada este domingo.

El corresponsal del programa ’60 Minutes’ Ross Douthat preguntó a Trump, en la primera entrevista televisiva del mandatario tras las elecciones, si consideraba que su política de deportaciones fue demasiado lejos.

"Pienso que fue demasiado dura. Pienso que quizá fue demasiado dura, sí", expresó el mandatario, según un fragmento de la entrevista que se transmite en su totalidad horas más tarde.

Sus declaraciones se producen tras los comicios del martes, en los que los demócratas ganaron las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado en unas campañas en las que el rechazo a las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) motivó a votantes, en particular a electores latinos.

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A pesar de estos resultados y estas declaraciones, Trump nombró el viernes como nuevo jefe de su gabinete a Stephen Miller, un asesor considerado el artífice de la política antiinmigrante del Gobierno.

Además, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, avisó que "las deportaciones continuarán" en una publicación en sus redes sociales un día después de las elecciones.

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