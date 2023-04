Ola de feminicidios en Ecuador: una mujer asesinada o torturada cada 19 horas

Foto de referencia. México, Colombia y Ecuador son algunos de los países donde más se registran feminicidios. Según datos, 14 de los 25 países con más feminicidios se ubican en América Latina. Foto: EFE - Luis Torres

El femicidio de Nayeli Tapia, Denisse Reyna y Yuliana Macías debería haber sacudido a Ecuador. Sus cuerpos fueron encontrados a orillas del río Esmeraldas, a 90 kilómetros de su residencia en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Sin embargo, en este país, los casos de este tipo se han visto eclipsados por un ambiente de violencia general que se ha cobrado más de 1.356 vidas en lo que va del año. Esto es un gran problema, pues la tendencia desde el inicio de la pandemia es que cada vez hay más crímenes contra mujeres y pocas soluciones para contrarrestarlos.

En lo que va del año, Ecuador ha reportado 138 casos de femicidios. Para ser apenas el primer cuatrimestre del año, estos números son alarmantes. Se teme que a este ritmo se superen las cifras de 2022, cuando Ecuador anotó 332 femicidios, es decir, uno cada 26 horas. Bajo este mismo parámetro, Ecuador estaría registrando un femicidio cada 19 horas en 2023, teniendo en cuenta el número de casos y los días que van del año hasta el 21 de abril.

“Hay un descontrol absoluto por parte de las autoridades y los cuerpos de las mujeres están siendo sacrificados”, dijo María José Machado, vocera de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, en El País de España.

El año pasado, Ecuador ya había visto un aumento en los casos de femicidios respecto a 2021, que había sido ya el año más violento desde que se tipificó el femicidio en 2014, con un reporte de 197 casos.

“En 2021 fue como una ola de tsunami, se empezaron a visibilizar un montón de casos y a denunciar más casos. En 2022 esto nos sacude y, además, se cruza con todo el tema de la violencia social que se está viviendo en el país, con la alta criminalidad y con esto que llaman en otros países como ‘narcoestados’ o ‘narcodelincuencias’”, dijo en su momento Geraldine Guerra, de ALDEA y de la Alianza Feminista para el mapeo de femicidio en Ecuador, a EFE.

A los casos se suma la impunidad. Según datos de la sociedad civil, solo 52 de los 456 procesos que inició la Fiscalía de Ecuador entre 2021 y 2023 recibieron sentencia condenatoria. Por otro lado, se ha podido identificar que los atacantes suelen ser parejas o familiares de las víctimas, y que hay muchos casos en los que las mujeres han sido desfiguradas, torturadas o degolladas, como Nayeli Tapia, Denisse Reyna y Yuliana Macías, las tres mujeres asesinadas en la última semana.

“Estaban en estado de putrefacción, ni siquiera pudimos darle un beso, ni un abrazo”, dice Paulina Rueda, tía de una de las víctimas.

En noviembre de 2022, luego del brutal asesinato de María Belén Bernal, el presidente Guillermo Lasso creó el Ministerio de la Mujer para responder al aumento de ataques y poner en marcha políticas públicas que erradicaran la violencia contra la mujer. Sin embargo, según Machado, la medida no ha sido efectiva, ya que los mecanismos no se han fortalecido y no hay una coordinación institucional que permita, entre otras cosas, la capacitación de agentes, fiscales y jueces para atender estos crímenes.

A la vocera Machado también le preocupa lo que pueda ocurrir en un futuro cercano, debido a la autorización del gobierno para portar armas para la “defensa personal”. En un país donde el 40 % de los femicidios son con armas de fuego, las acciones de Lasso para luchar contra la inseguridad podrían resultar muy mal.

