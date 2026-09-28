 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La silenciosa oleada del ICE que se desarrolló "en todas partes al mismo tiempo"

Una revisión de decenas de incidentes captados en cámara arroja nuevas luces sobre una ofensiva en gran medida invisible.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Columnista invitado
Columnista invitado
28 de septiembre de 2026 – 05:54 p. m.
AMDEP2774. PFLUGERVILLE (ESTADOS UNIDOS), 22/09/2026.- Un hombre sostiene un cartel durante una manifestación en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este martes, en Pflugerville (Estados Unidos). Un juez federal de Texas fijó para la próxima semana una audiencia para examinar una demanda que solicita la liberación y la suspensión de la deportación de Wilber Garcés, el venezolano a quien un agente de ICE hirió de un disparo y que permanece recluido en un centro de detención migratoria. EFE/ Carlos Ramírez
Un hombre sostiene un cartel durante una manifestación en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Pflugerville (Estados Unidos). EFE/ Carlos Ramírez
Foto: EFE - Carlos Ramírez

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Por: Jazmine Ulloa, Miriam Jordan, Luis Ferré-Sadurní y David Ovalle | The New York Times

La escalada más efectiva de la campaña de deportación masiva del presidente Donald Trump ocurrió silenciosamente.

A diferencia de las redadas de alto perfil anteriores que atrajeron a miles de manifestantes a las calles de Chicago, Los Ángeles y Mineápolis, el aumento de los arrestos en junio, julio y agosto fue captado en su mayor parte por imágenes granuladas de cámaras de seguridad, a través de persianas entreabiertas y desde detrás de puertas cerradas.

Lo…

Columnista invitado

Por Columnista invitado

Conoce más

Temas recomendados:

El mundo hoy

Estados Unidos

ICE

Noticias el mundo

Noticias hoy

PremiumEE

Últimas Noticias

últimas noticias en el mundo
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido