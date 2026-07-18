ONU pide investigar trabas a protestas por desaparecidos durante el Mundial en México

Personas sostienen carteles durante una protesta este miércoles, previo a la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, en Ciudad de México (México). Foto: EFE - José Méndez

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Expertos de las Naciones Unidas instaron este sábado a realizar investigaciones imparciales sobre las denuncias de “interferencia indebida” en las protestas que buscan llamar la atención sobre la crisis de desapariciones en México durante el Mundial de fútbol.

“Nos preocupa la información relacionada con episodios en los que familias que buscan a sus seres queridos habrían sufrido interferencias al levantar sus voces pacíficamente durante uno de los mayores eventos deportivos del mundo”, declararon los seis expertos independientes.

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“Los eventos deportivos internacionales nunca deben ocurrir a costa del espacio cívico ni de los derechos de las víctimas”, añadieron.

Los activistas y familias que buscan a sus seres queridos habían intentado organizar diversas manifestaciones pacíficas, acciones simbólicas y actividades de concienciación pública en torno a los eventos del Mundial, indicaron los expertos.

El objetivo, señalaron, era “llamar la atención internacional sobre el alto número de desapariciones en el país y reiterar sus demandas de verdad, justicia y reparación”.

Aproximadamente 130.000 personas han sido registradas oficialmente como desaparecidas en México desde 2006, cuando el gobierno de la época lanzó una controvertida operación contra el narcotráfico.

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Algunos expertos afirman que la cifra real podría ser incluso mayor. En abril, un informe de las Naciones Unidas consideró la crisis tan grave que la calificó de “crimen contra la humanidad”.

En su declaración del sábado, los expertos, que tienen mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero no hablan en nombre de Naciones Unidas, subrayaron que “los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos a la libertad de reunión y expresión pacífica”.

Los expertos, entre ellos miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, indicaron que los manifestantes pacíficos habrían enfrentado interferencias, intimidación y acoso en línea.

En algunos casos, los manifestantes habrían sido rodeados por la policía mientras distribuían pacíficamente avisos de búsqueda de sus familiares desaparecidos, mientras que otros grupos habrían sido presuntamente impedidos de llegar a las manifestaciones previstas, señalaron.

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